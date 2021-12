Los últimos sondeos los encontrás en Grupo La Provincia. En esta oportunidad te acercamos el sondeo realizado por la Consultora Proyección, en el que se develó el principal punto por el que los bonaerenses no pueden vacacionar.

Cabe destacar que el estudio de opinión pública se llevó a cabo entre el 22 y el 25 de Diciembre de 202, a más de 1900 bonaerenses mayores de 16 años, conectados a internet, y al respecto se obtuvieron los siguientes resultados:

Fuente: Consultora Proyección

El 37,4% de los bonaerenses encuestados afirmó que se irá de vacaciones; sin embargo, un poco más de la mitad de los alcanzados por la consultora, no lo hará.

En tanto, entre los principales argumentos esgrimidos por la consultora, el 29,5% de los encuestados dijo que no lo hará "por temas económicos"; mientras que un 12.2% dijo que no suele irse de vacaciones. Un 6,9% sentenció que no lo hará por el contexto sanitario.

Cabe destacar que entre quienes sí lo harán, concurrirán a la Costa Atlántica, un 12% dijo que lo hará "en otra provincia del país"; y un 1.7% lo hará al exterior.

