Un año, cuatro meses y una semana después de que se confirmara la primera muerte por Covid-19 en el país, el 7 de marzo de 2020 (494 días transcurrieron desde entonces), la Argentina alcanzó la cifra de 100.000 decesos con motivo de esta enfermedad. El primer fallecido del país, y de América Latina, debido a la pandemia de coronavirus se trató de un hombre de 64 años llamado Guillermo Abel Gómez, residente de Buenos Aires y que había presentado síntomas al regresar a la Argentina luego de haber visitado Francia. Ese mismo día, la línea 107 (habilitada por la Ciudad para emergencias debido a la situación sanitaria) recibía un récord de llamados, con más de 2.000 consultas. Solamente se registraban ocho casos de coronavirus en el país y todos eran importados, después de que se confirmara el primer contagio aquí el 3 de marzo de 2020. ¿Qué otros temas de interés acaparaban la atención de los medios de prensa y la opinión pública a medida que la pandemia avanzaba en la Argentina? A continuación, una cronología cada 10.000 muertes por coronavirus en el país:. * Primera muerte (7 de marzo de 2020): - La cantidad de argentinos que habían viajado dentro del país lograba un aumento de 6,9% en la temporada de verano 2019/2020, con lo que se registraba un "balance récord" y una suba en el gasto directo de 5%, según datos divulgados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). - Tras recuperar su libertad, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido encabezaba un acto en el partido bonaerense de La Plata en el que afirmaba que su liberación había sido "producto del voto del pueblo", a la vez que ratificaba su distanciamiento del presidente Alberto Fernández. - El jefe de Estado se aprestaba a enviar al Congreso el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), pero existían dudas sobre lo que pudiera ocurrir en el Senado, donde todavía tenía ventaja el rechazo a la iniciativa en aquel momento.. * 10.000 muertes (7 de septiembre de 2020): - El empresario Lázaro Báez salía de la cárcel de Ezeiza tras permanecer más de cuatro años preso, luego de que la Justicia le concediera un arresto domiciliario sin necesidad de pagar fianza, pero horas más tarde tenía que regresar porque vecinos del country Ayres del Pilar, donde iba a cumplir la continuidad de la condena, impidieron su ingreso. - El astro argentino Lionel Messi cumplía con su primer entrenamiento en el club Barcelona de España, en forma individual y una semana después de lo que estaba previsto, tras la "novela" sobre su futuro deportivo que había mantenido en vilo al mundo durante diez días. - El Ministerio de Salud de Rusia anunciaba que el primer lote de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus había pasado "las pruebas de calidad necesarias" y era puesto en circulación entre la población de ese país.. * 20.000 muertes (2 de octubre de 2020): - Caso Facundo Astudillo Castro: la autopsia confirmaba que el joven de 22 años había muerto ahogado en el lugar donde fueron hallados sus restos óseos, en cercanías de Villarino Viejo, en la provincia de Buenos Aires, aunque los peritos no pudieron establecer cómo se desencadenó su deceso. - El Consejo de la Magistratura le pedía a la Corte Suprema de Justicia que rechazara el per saltum presentado por los jueces Germán Castelli, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi para evitar ser desplazados de sus cargos

- El empresario y sindicalista Marcelo Balcedo y su esposa Paola Fiege, quienes cumplían con una prisión domiciliaria en Uruguay en el marco de una causa por presunto lavado de activos, contrabando y tráfico de armas, alcanzaban un acuerdo millonario con la Fiscalía y de esa manera evitaban volver a la cárcel.. * 30.000 muertes (28 de octubre de 2020): - Antes de que se procediera con el desalojo de un predio ocupado en la localidad bonaerense de Guernica, el Gobierno provincial anunciaba un subsidio de hasta $50 mil para desalentar las tomas de tierras sin recurrir a las fuerzas de seguridad

También se aguardaban definiciones en torno de la ocupación de un campo de la familia Etchevehere en Entre Ríos. - La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, rendían homenaje a Juan Pablo Roldán, el policía que fue apuñalado por un hombre con problemas psiquiátricos en las inmediaciones del museo MALBA, en el barrio porteño de Palermo. - El médico infectólogo Gustavo Lopardo, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología y miembro del comité de expertos en Covid-19 que asesoraba al Gobierno, confirmaba que en distintos estudios había quedado "demostrada la no eficacia del plasma" en los tratamientos contra el coronavirus.. * 40.000 muertes (8 de diciembre de 2020): - La Cámara de Diputados reunía esa semana al plenario de comisiones que debía emitir dictamen sobre el proyecto de IVE, antes de su tratamiento en una sesión especial en el recinto que iba a marcar el regreso a la actividad presencial en el Congreso en medio de la pandemia. - Alejandro Sabella, el ex entrenador de la Selección argentina de fútbol que logró el subcampeonato en el Mundial de Brasil en 2014, fallecía a los 66 años. - El Reino Unido se convertía en el primer país del mundo en iniciar una campaña de vacunación masiva contra el coronavirus: la dosis inicial la recibió una mujer de 90 años.. * 50.000 muertes (12 de febrero de 2021) - La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, admitía que la gente estaba "cansada" de la inflación, pero reconocía que no era un tema "sencillo de resolver" en la Argentina, después de que el costo de vida aumentara 4% en enero, una variación similar a la que había registrado en diciembre de 2020. - La jueza de garantías Marcela Garmendia dictaba la prisión preventiva para Juan Ignacio Buzali, marido de Carolina Píparo y detenido desde el pasado 9 de enero por el delito de tentativa de homicidio, tras haber atropellado a un motociclista a quien confundió con un delincuente en La Plata. - Abogados de Donald Trump presentaban su alegato en el juicio que se le seguía al ex presidente de Estados Unidos por el asalto al Capitolio y pidieron al Senado que rechazara la acusación de incitación a la violencia impulsada por los demócratas, al calificarla como una "venganza política".. * 60.000 muertes (21 de abril de 2021): - El presidente Alberto Fernández se reunía con el desairado ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en medio de un tironeo judicial con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la continuidad de las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires

- El laboratorio Richmond de la Argentina, por intermedio de su presidente, Marcelo Figueiras, anunciaba que en junio de este mismo año iba a comenzar a producir vacunas rusas Sputnik V contra el coronavirus y que esas dosis serían "en principio para el Estado argentino". - Autoconvocados de la salud de Neuquén llevaban adelante una prolongada protesta salarial, de casi dos meses de duración en ese momento y que incluía piquetes en rutas.. * 70.000 muertes (15 de mayo de 2021): - Tras lograr las fotos que buscaba de cara a la renegociación de la deuda con el FMI, el presidente Alberto Fernández regresaba a la Argentina y celebraba la "muy productiva" gira por Europa, al remarcar que se habían alcanzado "los objetivos fijados". - El conductor televisivo y dirigente deportivo Marcelo Tinelli anunciaba que se tomaba un año libre en el club San Lorenzo para dedicarse de lleno a su nuevo programa "La Academia". - En medio de una escalada de violencia en Oriente Medio, Israel bombardeaba una torre en Gaza usada como centro cibernético y de comunicaciones. Se informó que allí la organización Hamas presuntamente escondía armamento.. * 80.000 muertes (4 de junio de 2021): - Días antes, el Senado había aprobado y convertido en ley el proyecto que modificó por única vez el calendario para las elecciones legislativas debido a la pandemia de Covid-19 y trasladó las elecciones primarias (PASO) al 12 de septiembre y las generales al 14 de noviembre de este año. - Una decisión del juez santafesino Rodolfo Mingarini generaba polémica tanto en su provincia como en el resto del país, tras haber dejado en libertad a un hombre acusado de violación con el argumento de que había utilizado un preservativo. - Colón de Santa Fe escribía la página más importante de su historia al lograr su primer título en Primera División con una contundente goleada sobre Racing por 3 a 0, en la final de la Copa de la Liga Profesional disputada en San Juan. Entre lágrimas, el delantero Carlos Tevez anunciaba su salida de Boca.. * 90.000 muertes (23 de junio de 2021): - El Gobierno alcanzaba un "entendimiento" con el Club de París y acordaba extender los plazos de pago hasta el 31 de marzo de 2022, por lo que evitaba caer en default. - El sociólogo y escritor Horacio González fallecía tras permanecer internado desde hacía más de un mes por coronavirus, una de las tantas personalidades de la cultura, el espectáculo, el deporte y la política que perdieron la vida con motivo de esta enfermedad durante la pandemia. - El Ministerio de Salud de la India calificaba como "variante de preocupación" a la nueva mutuación del coronavirus "Delta plus", encontrada en tres estados de ese país, y daba sus primeras estimaciones de los peligros que conlleva esta cepa.. * 100.000 muertes (14 de julio de 2021): - El Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró su propósito de "seguir trabajando" con el Gobierno argentino a fin de alcanzar un entendimiento y renegociar el pago de la deuda de unos US$ 45.000 millones que el país tiene con el organismo. - El Gobierno dispuso que las mujeres de al menos 60 años que no estén en condiciones de acceder a una jubilación, podrán hacerlo computando años de aportes por hijos, con el fin de llegar al mínimo de 30 años. - Nuevas manifestaciones se realizaban en Buenos Aires con motivo de las protestas sociales que se registran en Cuba, en contra del régimen de Gobierno de la isla. Soc/OM NA