Estudiantes, integrantes de organizaciones sociales, de gremios, funcionarias y funcionarios rechazaron hoy la decisión del Gobierno porteño de prohibir el uso de las "e", "x" y "@" en las escuelas y documentos oficiales, por considerar que "arremete contra el principio de no discriminación" y cuestionaron que los problemas de aprendizaje se relacionen con el uso del lenguaje inclusivo.

Estudiantes de nivel medio de la Ciudad de Buenos Aires consideraron "un atropello" a la identidad la decisión del gobierno porteño de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas y violatorio de los derechos de quienes quedarán "excluidos" por no ser nombrados.

"Cuando me enteré fue shockeante porque yo uso pronombres neutros. Entonces, al estar prohibido el lenguaje inclusivo, me pregunté cómo me iban a tratar, es como si yo directamente no existiera", expresó a Télam Em Noli (15), estudiante de tercer año de secundaria del Mariano Acosta.

Victoria Liascovich, presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires calificó a la medida como de "censura a la libre expresión" y enfatizó que "nunca nadie exigió que el lenguaje inclusivo se haga obligatorio, sino que simplemente sea elección personal".

En el mismo sentido se expresó Catalina Vogel, estudiante y consejera de Género de la Escuela Normal Superior Mariano Acosta: "Es un atropello a la identidad de muchas personas", dijo.

Ramiro Orgeira, secretario general del Centro de Estudiantes del Liceo N° 9 Santiago Derqui, señaló que la medida "refleja el orden de prioridades del Ministerio de Educación de la Ciudad al que parece no importarle que se caigan los techos, que haya ratas en los colegios, que perdamos 120 horas de clase en pasantías que no cumplen sus objetivos o que a muchas instituciones no llegue la educación sexual integral".

En tanto, organizaciones LGBTIQ+ también criticaron la medida del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Así lo hizo Flavia Massenzio, presidenta de la Federación Argentina LGBT y Marcela Romero, directora de la Casa Trans, Coordinadora Nacional de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA).

También Maria Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de CABA, quien aseguró que la medida "no solo es profundamente discriminatoria y vulnera la Ley Antidiscriminatoria de la Ciudad, que protege expresamente, entre otros, el derecho a la variedad lingüística, sino que además vulnera la libertad de expresión y el derecho a la identidad y expresión de género de docentes y estudiantes".

Hoy se supo que en 2019, el Ministerio de Educación que encabeza Soledad Acuña, contrató a un equipo de profesionales para que elaboren manuales de lenguaje inclusivo que entregaron el año pasado y que fueron editados hace pocas semanas para su distribución.

Ese equipo profesional difundió hoy un comunicado firmado por Diana Maffía, Patricia Gómez, Celeste Moretti, Romina Zonzini y María Paula García con el título 'El lenguaje se construye colectivamente, no se prohíbe unilateralmente', donde explicaron que desconocían la decisión oficial.

"Deroguen ya esta medida anacrónica", reclamó Maffía a Rodriguez Larreta y Acuña a través de su cuenta de Twitter.

Gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires se sumaron al repudio.

El secretario adjunto de Ademys, Jorge Adaro, dijo que la medida “no es una discusión gramatical, es un posicionamiento profundamente político” que no intenta dar respuesta a “una situación del sistema educativo sino que necesita ubicarse y contener a los sectores reaccionarios que siempre han sido los votantes de Larreta y Acuña”.

Rodríguez Larreta, afirmó esta mañana en conferencia de prensa que, "a partir de ahora", los docentes en la ciudad de Buenos Aires "tienen que respetar las reglas del idioma español, tanto cuando están frente al aula como cuando se dirigen en comunicaciones a los chicos y a sus familiares".

"En la escuela hay que respetar el idioma español porque los índices muestran que es urgente; no podemos perder un día más", argumentó Larreta, al referirse a los resultados de la última evaluación sobre Lengua realizada en estudiantes porteños de 6 grado del nivel primaria y de 3 año de secundaria dados a conocer días pasados, que reflejan un retroceso durante el período de pandemia.

La prohibición del lenguaje inclusivo en forma institucional en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires se anunció anoche con la publicación de la circular 4/2022 del Ministerio de Educación.

A través de un comunicado, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) consideró la decisión oficial como "nuevas formas de violencia hacia aquellas infancias y juventudes que no se reconocen en el masculino o el femenino como constitutivo de su identidad".

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, advirtió a través de Twitter que “las escuelas deben ser ámbitos inclusivos y democráticos que respeten la libertad y diversidad”.

Desde el gobierno nacional también el ministro de Educación, Jaime Perczyk, se expresó en la misma línea y sostuvo que "hay que mejorar" la educación pero eso "no se hace prohibiendo" el lenguaje inclusivo.

Por su parte, la representante especial en Orientación Sexual e Identidad de Género de la Cancillería, Alba Rueda, advirtió que la circular "arremete contra el principio de no discriminación, contra la ley de Identidad de Género y contra las identidades no binarias”.

"En las escuelas conviven, habitan, jóvenes LGTB donde no solamente asumen una identidad no binaria sino el uso del lenguaje inclusivo como la respuesta que respeta su identidad de género”, destacó.

El director General de Cultura y Educación bonaerense, y ex ministro nacional de Educación, Alberto Sileoni, aseguró que "la escuela debe enseñar la diversidad" y dijo que "atrás del lenguaje inclusivo está la conciencia que hay un otro que merece un lugar".

A nivel legislativo, la diputada nacional del Frente de Todos (FdT) Mara Brawer consideró que la prohibición oficial "reprime las nuevas identidades" y "deja afuera las expresiones que muchos y muchas adolescentes usan para nombrarse".

En tanto, el Frente de Izquierda (FIT) en la Legislatura porteña presentó hoy dos proyectos para rechazar y dejar sin efecto la resolución del Gobierno de Rodríguez Larreta. (Télam)