La periodista Cristina Pérez consideró hoy que Juan Grabois "actuó como un hater (odiador)" durante la entrevista que le realizó, y en la cual el dirigente social la increpó en duros términos. "El es abogado, tiene los conocimientos para debatir pero ayer tomó la decisión de dejar de debatir para no responder a lo que no quería responder para insultarme. La entrevista se convirtió en una cadena de insultos", expresó. En ese sentido, la periodista remarcó que "Grabois actuó como un hater, como cuando uno expresa una idea en twitter y del otro lado recibís una catarata de ofensas". En declaraciones al programa Pan y Circo , que se emite por radio Rivadavia, Pérez indicó que "Acá había un hater desenmascarado que se sintió tan impune que salió a repartir su odio e insultos". Durante la entrevista la periodista resaltó que la información que tenía en su poder era de una nota periodística pero "no lo dije como una afirmación mía, ahí él se enoja". El reportaje que Pérez le hizo este lunes a Grabois estaba enfocado en una toma de tierras en Chapadmalal, cerca de Mar del Plata, que estuvo a punto de concretarse pero que finalmente quedó sin efecto por la acción de los vecinos. Asimismo, expresó que Grabois "sacó el espacio de diálogo para convertirlo en violencia" y por ese motivo no se pudo seguir con la entrevista. Entrevista con el dirigente social: Todo comenzó el lunes por la tarde cuando Pérez le preguntó en su programa por Radio Rivadavia acerca de la denuncia por la cesión de un inmueble de 140 hectáreas que realizó el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. Este tema, que está en agenda de los medios desde hace días, generó un ida y vuelta bastante caliente entre la periodista y el dirigente, quién le respondió: "Lo que hay ahí es un proyecto agroecológico del que yo tenía poco conocimiento, que lo lidera el CONICET, la Universidad de Mar del Plata, con una asociación civil, en una tierra que estaba ociosa hace, por lo menos, 25 años, que no hay absolutamente nada ahí, donde no se va a instalar ninguna familia, se va a realizar un proyecto de agricultura familiar". Esta respuesta generó una nueva pregunta de Cristina con relación a que en dicho predio llegarías personas de La Matanza: "Bueno, ¿sabés lo que pasa? Las noticias mienten. Es gente de Mar del Plata, de Batán, del CONICET, del INTA de Mar del Plata y de la universidad de Mar del Plata". "Lo que queda claro es que reparten tierras con afinidad política, como pasa con los mapuches", le dijo la periodista y es luego de dicho comentario que generó la furia de Grabois. "¡Usted es una xenófoba, es una racista y es una clasista! ¡Lo que usted está diciendo, la verdad, es de una maldad impresionante! ¡Que tierras que están vacías, que no se las van a regalar ni se las van a vender, que se las van a dejar en uso para que hagan un proyecto agroecológico a gente que necesita laburar la tierra! La verdad es que es una sinvergüenzada", apuntó. Antes de finalizar la nota el dirigente continuó con el agravio hace la periodista: "Usted es una mala persona, es una basura y es la clara representación de los problemas que tenemos en este país".