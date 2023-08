(Por Clara Olmos) Cristian Ruggeri, ex usuario de servicios de salud mental del Hospital José Borda durante 25 años, votó este domingo en una jornada que "lo emociona" y destacó la importancia de poder "participar en la democracia", de la que "todos tenemos que ser parte", especialmente aquellas poblaciones más vulnerables.

La "Toro", la camioneta de La Colifata, radio de internos y ex internos del Hospital Borda, llegó alrededor de las 11 a la clínica privada de Vicente López donde Cristian permanece actualmente internado luego de atravesar más de 10 años de ingresos en el Borda, entre 1997 y 2021.

Con el diario bajo el brazo y "mucho entusiasmo", el hombre de 45 años saludó al personal del establecimiento y partió rumbo a la Escuela Garber, en el barrio porteño de Palermo, donde ejerció su derecho a voto.

"Me parece más que importante tener el derecho de poder votar. Estoy muy enojado con la gente que vota en blanco, debemos elegir a quien nos representa", sostuvo Cristian en diálogo con Télam.

Y continuó: "Algunos quieren un pueblo masoquista, que no reaccione ante el maltrato o la represión, pero Argentina nunca fue un pueblo así, y es eso lo que hay que defender".

Cristian estudió periodismo en el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza Mayo, y aseguró que le gustaría especializarse en periodismo de investigación para "destapar todas las ollas, informar al pueblo y a la sociedad nacional e internacional".

Además, desde 1997 participa activamente en La Colifata, la radio creada en 1991 -que se emite por FM 100.3- donde conduce "Filoparlando", un segmento de filosofía, política y sociedad, y otro llamado "Sociedad latinoamericana", sobre coyuntura política regional.

"Me gustaría tener invitados de relevancia social, referentes políticos. La política me interesa mucho, siempre quise ser fiscal electoral, pero no pude", lamentó Cristian, quien también desea tener su propio diario "para contar la mirada de distintos actores sociales".

"¡Que viva la democracia, a votar!", expresó enérgico, ignorando los comentarios de dos señoras por tener "prioridad por discapacidad", y entró al cuarto oscuro para emitir su sufragio en papel y, por primera vez, el electrónico, asistido por los fiscales de la mesa.

"Vos, que te dicen 'loco', que te discriminan, tenés derecho a votar", comienza un spot de La Colifata grabado por distintos usuarios y ex usuarios, entre ellos Cristian.

Y continúa: "tenés derecho a expresarte libremente en las PASO y elecciones nacionales, en agosto y octubre respectivamente".

La Constitución y leyes nacionales, así como la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en la Argentina tiene rango constitucional desde el 2014, establecen que quienes integran ese colectivo tienen derecho a votar y ser votados, y que el Estado debe adoptar medidas pertinentes para "proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que pueden necesitar" en el ejercicio de este derecho.

Ya desde 1995, cuando aún los usuarios del neuropsiquiátrico no ejercían su derecho al voto, que llegó recién alrededor del 2010, La Colifata organizaba "comicios simbólicos" con boletas partidarias reales, urnas móviles y cuartos oscuros improvisados y fiscales, todo bajo las directrices del reglamento eleccionario.

En línea con las políticas públicas vigentes, el Gobierno nacional impulsó en los últimos comicios la Campaña nacional por el derecho al voto, que realiza talleres y simulacros del acto electoral en las semanas previas y promueve distintas "medidas de apoyo" para garantizar el voto de 12 mil usuarios internados en instituciones de salud mental del país, según la Dirección Nacional de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos.

La campaña surgió a partir de la frecuente exclusión del padrón a través de procesos judiciales de incapacidad; el no acompañamiento de las personas internadas que en muchos casos no pueden concurrir por sí mismas al lugar de votación; la falta de información para las personas que, por estar en esa situación de encierro, no acceden a conocer qué se va a votar o quiénes son los candidatos y, en algunos casos, nunca votaron y no saben cómo es el proceso electoral.

En ese contexto, esta iniciativa propone, entre otras medidas, la "prioridad de voto" (pedirle a la autoridad de mesa no hacer la fila), "el voto asistido" (eligiendo a una persona de su confianza), "el Cuarto Oscuro Accesible" (espacio cercano al ingreso del establecimiento), y la "plantilla guía", en caso de que no puedan o no sepan firmar el padrón.

"Es muy importante armar estas redes de apoyo necesarias para que nuestro derecho al voto sea efectivamente ejercido", destacó Fernando Aquino, ex usuario y compañero del Hospital Borda, quien se encargó del traslado y acompañamiento de Cristian.

En esa línea, recordó que la camioneta de La Colifata está "en el Borda dispuesta para quien quiera votar" durante las elecciones, tanto en estas PASO como para las generales en octubre, para que "nadie se quede sin votar".

"Estamos en democracia, todos tenemos que ser parte aunque estemos un poco locos", dijo risueño Cristian tras despedirse del personal electoral de la escuela y retornar a su lugar de internación con la ilusión de "volver a votar en octubre". (Télam)