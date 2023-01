El Tribunal de Dolores dio por finalizadas este miércoles las audiencias de testigos en el juicio contra los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa y ahora los jueces deberán decidir qué ocurrirá con los jóvenes acusados y si todos recibirán la misma pena: prisión perpetua. El juicio comenzó el pasado 2 de enero, fecha que había sido estipulada por la Justicia pese a la feria judicial, con los testimonios de Graciela y Silvino, madre y padre de Fernando

Junto a ellos estuvieron presentes en la sala del TOC 1 el grupo de abogados representados por Fernando Burlando y Fabián Améndola

Quienes también presenciaron el juicio fueron los ocho rugbiers imputados, a quienes se le pudo ver el rostro después de tres años, algunos familiares y periodistas, todos ellos sentados en una sala con poco espacio. Desde ese momento, comenzó la reconstrucción del ataque y crimen del joven de 18 años que había ido a vacacionar a Villa Gesell con sus amigos y su novia

El primer día del juicio, los abogados de cada parte presentaron sus alegatos iniciales y es allí cuando Hugo Tomei, defensor de los acusados, exhibió dos recusaciones para que no avance el juicio

Sin embargo, ambas fueron rechazadas por el Tribunal, y varias horas después la madre y el padre de la víctima dieron sus testimonios. Al segundo día, martes 3 de enero, la audiencia comenzó con el testimonio del suegro de Fernando, papá de Julieta, quien aportó información sobre la vida de la víctima antes del crimen. Luego desfilaron por el Tribunal los amigos de Fernando, que estuvieron aquella madrugada fatídica en donde presenciaron todo y hasta algunos también fueron víctimas del ataque por parte de los rugbiers

Allí contaron a quienes recuerdan que atacaron al joven y hasta las arengas para que continuaran pegando: "Vamos a ver quien gana ahora", escuchó uno de los jóvenes

En tanto, el miércoles 4 de enero, fue el momento de la declaración de Pablo Ventura, el joven que había sido falsamente acusado de haber estado en Villa Gesell y ser el causante del crimen

En una declaración corta, señaló por qué creía que había sido involucrado en la causa y quién podría haberlo hecho: "Espero que se haga justicia y paguen por lo que hicieron". Al día siguiente testificaron algunas personas importantes, que estuvieron presentes aquella madrugada: eran empleados de seguridad del boliche Le Brique, encargados de haber sacado esa noche a los rugbiers y a la víctima del lugar por una disputa menor dentro del local bailable. Y el último día de la primer semana del juicio fue el turno de la joven que le hizo RCP a Fernando cuando estaba tendido en la vereda y de la testigo que presenció el ataque. "Es mejor tener a una persona con la costilla rota y viva, que una persona muerta", le respondió la joven a Hugo Tomei, luego de que el abogado defensor cuestionara que había hecho mal la reanimación

También declaró la empleada de un hotel que vio a los acusados escapar de la escena y que fue quien le dijo a la Policía donde se alojaban

Además, declararon policías que estuvieron en el allanamiento y confirmaron que Máximo Thomsen fue quien acusó a Pablo Ventura y no Lucas Pertossi como pensó el joven. De esta manera, a Thomsen se le complicó aún más su situación procesal sumado a que todos los testigos lo ubicaron en la escena del crimen y también en el momento en el que golpeó "ferozmente" a Fernando. Después del cuarto intermedio del primer fin de semana, declararon la médica emergentóloga que atendió a la víctima en el lugar, y frente a los jueces confirmó que Fernando estaba sin vida a pesar de los diversos intentos de reanimación por parte de testigos y de los expertos

Luego se dio lugar al médico forense que practicó la autopsia y dijo que el joven murió "producto de un traumatismo grave de cráneo producto de múltiples golpes. No fue solo un golpe, es una sumatoria de todas las lesiones que tuvo en diversos órganos". El martes 10 declaró el perito que abrió los celulares de los acusados y en la sala del Tribunal mostró los aberrantes chats que hubo entre los acusados antes y después del crimen

Por último, un perito confirmó que la huella en la cara de Fernando pertenece a la zapatilla que utilizó esa noche Máximo Thomsen. Al día siguiente, otros peritos informaron que en 50 prendas incautadas de los rugbiers, en 10 había ADN de Fernando y manchas hepáticas

El 12 de enero, especialistas en análisis facial identificaron a siete de los rugbiers pegándole a Fernando en el piso, a través de los trabajos de investigación de los videos obtenidos de las cámaras de seguridad y de lo grabado por testigos y acusados

Aun así, lo más destacado de esa jornada fue la sorpresiva declaración, escueta, de Luciano Pertossi

De esta manera por primera vez en tres años uno de los rugbiers rompió el pacto de silencio, y aunque sin responder preguntas solo sostuvo que "no estaba ahí" en uno de los videos en el que se lo señaló como partícipe. El viernes, lo que parecía ser una audiencia movida tras el testimonio de Luciano, la jornada finalizó antes del mediodía después de la declaración de dos bomberos que atendieron a Fernando en el lugar y de un joven que denunció a Lucas Pertossi por robo y agresión en 2019. Después del segundo fin de semana del debate, comenzó la jornada más esperada: el testimonio de Juan Pedro Guarino, el joven sobreseído de la causa y Tomás Colazo, el rugbier N°11 que nunca había sido involucrado en el ataque y crimen. Guarino manifestó enojo y tristeza por el crimen, le dio las condolencias a la familia de Fernando y sostuvo que los rugbiers siempre tenían peleas: "Habíamos ido de vacaciones a pasarla bien, ellos ya se habían peleado anteriores veces, yo había hablado con mi mamá y mi novia que si volvía a pasar, yo me iba a volver de las vacaciones. Por eso digo que no lo podía creer". También se esperaba el testimonio de Alejo Milanesi, otro de los sobreseídos, pero la querella y la defensa desistieron de su relato

Luego, familiares de los acusados tomaron la palabra para declarar y dar a conocer en pocos minutos la vida de los jóvenes y la situación actual. Antes de que finalizara la audiencia, la sorpresa llegó cuando Máximo Thomsen pidió hablar y durante 50 minutos relató desde su lugar lo que ocurrió aquella noche: "Nunca tuve intención de matar. Para mí fue una pelea"

Al día siguiente declararon más peritos, padres de los rugbiers y también pidió hablar Ciro Pertossi

El joven solicitó que se muestre en un video y con un puntero que cuando vio a Fernando en el piso "frenó la patada". En tanto, la parte más emotiva del juicio oral ocurrió este miércoles, cuando se cumplieron tres años del crimen y además el Tribunal dio por finalizada las audiencias de testigos

Durante la jornada declararon dos peritos solicitados por la defensa que cuestionaron el RCP que se le practicó a Fernando, y antes del cierre otros dos rugbiers se quebraron y pidieron la palabra: Lucas Pertossi y Blas Cinalli

El primero manifestó que nunca tuvo la intención de quitarle la vida a nadie mientras que el segundo sostuvo que en ningún momento le pegó a Fernando. De esta manera, y tras las declaraciones, el Tribunal cerró la etapa de testimoniales y confirmó que el 25 de enero serán los alegatos de la querella y la fiscalía, mientras que el 26 serán los de la defensa

Luego de las emotivas semanas, y al cumplirse tres años del crimen, se realizó en el anfiteatro de Dolores una ceremonia interreligiosa y una colecta solidaria en la que la madre y el padre de Fernando expresaron: "Estamos vacíos, la vida se terminó para nosotros, ya no hay fiestas ni cumpleaños, ni nada

Fernando era todo, nuestra alegría, nuestra esperanza. Todo..

Estamos acá para pedir Justicia y que los responsables paguen por lo que hicieron". MC/GO/SPC NA