El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) aprobó la creación de la Licenciatura en Análisis y Gestión de Datos, una propuesta conjunta entre dos Facultades de la UNSL, que tendrá una duración de cuatro años y medio, contempla el título intermedio de Analista a los tres años y se dictará totalmente a distancia.

La nueva carrera será dictada en conjunto con equipos interdisciplinarios de dos sedes: la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales (FCFMyN) centrada en el Departamento de Matemática y la Facultad de Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales (FCEJS) centrada en el Departamento de Ciencias Económicas.

La propuesta tiene un esquema particular con materias fijas y optativas, especialmente a partir del tercer año, que serán dictadas de acuerdo al perfil de los y las estudiantes o de lo que se necesite en el mercado.

El vicedecano de la FCFMyN, Alfredo Debattista, destacó que si bien tiene un fuerte contenido matemático-estadístico, también contiene la parte social, de salud e industria, aportando un perfil mucho más amplio.

"Es una carrera no tan científica sino más bien aplicada, tiene talleres que les permitirá hacer trabajos de estudios y análisis de datos, para que lleguen a hacer un trabajo final orientado a alguna de las ramas" explicó por su parte Patricia Galdeano, directora del Departamento de Matemática de la FCFMyN.

En tanto, el rector de la UNSL, Víctor Moriñigo, felicitó a las Facultades por la propuesta y adelantó que en un futuro cercano "vamos a tener más de la mitad de las carreras de esta manera, así que es un gran trabajo coordinar en la Facultad y entre las Facultades".

"Le tengo mucha fe al tema, porque me parece que si hay algo que la inteligencia artificial no va a hacer por muchos años, es interpretar, así que es ahí el desafío de nuestros y nuestras profesionales y me parece muy necesario para nuestra región", dijo. (Télam)