La situación ambiental en Corrientes vuelve a tornarse complicada tras la confirmación de nuevos incendios en la misma zona en donde en el verano de este año se quemó más del 12 por ciento de la superficie total de la provincia. Ante el pronóstico desalentador se endurecen las críticas contra el gobernador, Gustavo Valdés, por la falta de previsión y presupuesto para encarar lo que algunos vaticinan como una catástrofe ambiental por los incendios que pueden multiplicarse por las altas temperaturas y la sequía. Lo que se le cuestiona a Valdés es que Corrientes sigue sin contar con una infraestructura adecuada para afrontar lo que se vislumbra como un verano complicado, en una provincia que hace menos de un año estuvo prendida fuego, con más de un millón de hectáreas arrasadas por las llamas. Cuando se produjo la situación crítica del verano pasado desde el Gobierno nacional culparon al administración provincial por no solicitar la ayuda correspondiente en el momento debido: "Algunas veces las provincias no solicitan los recursos y somos nosotros los que llamamos y les decimos que tenemos recursos para enviarles. Eso pasó con Corrientes, nosotros ofrecimos medios y recursos humanos desde el 23 de enero y la provincia recién lo solicitó el 5 de febrero", dijeron. Además, quien también manifestó cierto enojo por el revuelo político y las críticas hacia el Gobierno nacional fue el presidente Alberto Fernández: "Corrientes acaba de vivir una tragedia, pero no escribimos en Twitter ni hacemos publicidad con eso", indicó. A pesar de que desde el gobierno provincial se anunciaron más equipamiento e inversiones por 300 millones de pesos para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, la situación es más que complicada y se espera que la temporada 2023 en Corrientes sea similar o peor según especialistas ambientales. Daniel Rodano, intendente de los Esteros del Iberá, criticó duramente a Valdés al sostener que el gobierno provincial no tuvo previsión sobre lo que iba a ocurrir y dejó pasar el tiempo. El Presupuesto 2022 de la provincia ascendió a 233.181.305.360,68 pesos. Aun así, lo destinado para combatir los incendios no fue el correspondiente y hasta hubo críticas porque para los carnavales la provincia iba a destinar 140 millones de pesos, mientras que para los Bomberos solo fue de 68 millones. Actualmente la zona más complicada en este nuevo avance del fuego es Carlos Pellegrini, corazón de los Esteros del Iberá

Aunque algunos focos fueron combatidos, otros están siendo más complicados de apagar, ya que son lugares de difícil acceso. Temen que las altas temperaturas, los vientos y la sequía los pongan frente a una fotografía similar a la de febrero de este año, que fue devastadora y con muchas zonas que aún no lograron recuperarse. Carlos Vignolo, secretario general del Gobierno de Corrientes, señaló que se incrementó el equipamiento, pero explicó que seguramente lo agregado no dará el panorama ideal para afrontar la situación que se aproxima. Para el verano de 2023 el pronóstico en dicha región no es la mejor, ya que se espera que continúe durante gran parte de enero el fenómeno de La Niña, que hasta el momento generó que haya un 54% menos de precipitaciones que el promedio. Además, la situación se vuelve más alarmante, ya que solo el 17% de la superficie de la provincia tiene cuerpos de agua, es decir un poco más de 1.000.000 de hectáreas, según los últimos monitoreos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La ingeniera agrónoma María Susana Escalante, integrante del plantel del INTA Mercedes, advirtió: "Vamos a tener un verano muy complicado, con temperaturas muy elevadas, otra vez con muchos incendios". A fines de septiembre el Ministerio de Seguridad de la provincia entregó cinco tanques cisternas, seis tanques fijos, 12 tanques bolsas y equipamiento de producción nacional a los Bomberos Voluntarios de las localidades de Empedrado, Paso de la Patria, Itatí, Esquina, Goya y Gobernador Martínez. Pero las críticas al mandatario provincial no cesan porque aseguran que no serán suficientes para combatir el fuego y temen vivir una situación desesperante como la de principio de año. Lo concreto es que en Corrientes ya están en situación de alerta porque volvieron los incendios y los especialistas estiman que lo que se aportó desde la gobernación no será suficiente para evitar otra eventual catástrofe ambiental. El pronóstico para los próximos meses no es alentador y los ambientalistas exigen que haya más ayuda para la región y mejores recursos desde la provincia de Corrientes para combatir los incendios. Todavía sigue siendo escasa la infraestructura incorporada para afrontar, lo que se prevé, lo que será una temporada de incendios que pueden llegar a ocasionar los mismos o peores estragos que en el verano pasado. Hasta marzo de este año se habían perdido más de 1 millón de hectáreas por el fuego, con un gasto de 60 mil millones de pesos y la muerte de cientos de animales. A su vez los ganaderos explicaron que se dejó de producir 48.762.715 kilogramos de carne, un equivalente a 12.678.306.069 pesos. Eso implica una pérdida del 15% en la producción de carne. En febrero y hasta julio de este año el Gobierno nacional había declarado, en la Resolución 36/2022 del Ministerio de Agricultura, el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en Corrientes, a raíz de los incendios y las sequías. Las zonas más afectadas entre 2021 y 2022 fueron: Ituzaingó, San Miguel, Santo Tomé, Monte Caseros y toda la zona de los Esteros del Iberá donde se encuentra el parque nacional. SOC/EFR NA