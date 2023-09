El conductor de la camioneta acusado de atropellar a un niño en un barrio de la capital de Corrientes se presentó hoy en una comisaría tras la viralización de un video en el que se ve cómo, luego de embestir al pequeño, continúa su camino sin prestarle asistencia, informaron fuentes policiales locales.

El niño se encuentra internado en el hospital Pediátrico Juan Pablo II, y fuentes policiales informaron a Télam que “se encuentra en terapia intensiva, con lesiones graves”.

En tanto, el conductor de la camioneta Ford Ranger acusado de atropellar al pequeño de seis años, cuando transitaba por el barrio Nuevo de la ciudad de Corrientes “se presentó hoy en la Comisaría 13 con su abogado”, confirmó el comisario del Departamento de la Relaciones Institucionales de la Policía provincial, Luis Romero.

“Se presentó de forma espontánea con su abogado y afirmó que no se percató de lo que había sucedido”, detalló el oficial a Télam respecto de las afirmaciones del conductor, y agregó que el hombre dijo -también- que “se enteró del hecho al ver las imágenes del video de la cámara de seguridad, en los medios”.

El funcionario policial señaló que “reconoce haber pasado con su vehículo por ese lugar a esa hora”, referencia a la calle Suecia del mencionado barrio, donde tuvo lugar el accidente captado por cámaras de seguridad.

Quedó a disposición de la Justicia e interviene en la investigación la Fiscalía 6, concluyó el comisario Romero.

Por otra parte, Nelson Kraviek, padre del niño, dijo hoy en declaraciones a Radio Dos, sobre el estado de salud del niño, que "está mejorando de a poco, tuvo lesión en el pulmón, golpes, lesión en los órganos del abdomen, fractura de cadera, la pelvis rota y problemas en la vejiga".

"Lo que más me indigna fue el abandono, dejar en la calle a una criatura llorando, no puede ser que no se haya dado cuenta, porque en el video se ve que lo arrolla, nunca paró ni miró qué pasó", cuestionó el papá del pequeño.

El accidente, que trascendió hoy tras la difusión del video, tuvo lugar el sábado en horas de la tarde cuando el menor jugaba con otros amigos en la vereda de su domicilio e intentó cruzar la calle, cuando fue embestido por una camioneta Ford Ranger color blanca, que continuó su camino. (Télam)