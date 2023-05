El juicio a 16 acusados de integrar una red dedicada a la explotación sexual de víctimas de trata comenzó hoy en la ciudad correntina de Paso de los Libres, del cual fue apartado, por razones de salud, el exfiscal federal de esa localidad, Benito Antonio Pont, sospechado de brindar protección a los acusados, informaron fuentes judiciales.

Pont, de 71 años de edad, que llegó al juicio acusado de encubrir a una supuesta organización dedicada a la explotación sexual de víctimas de trata en locales nocturnos de Paso de los Libres, logró hoy que el Tribunal Oral Federal de Corrientes lo aparte del proceso, por razones de salud.

Según la defensa, que formalizó una presentación en la semana previa al inicio de este debate, el exfiscal federal aduce deterioro cognitivo, por el cual no puede afrontar el proceso.

Además, se acogió a un acuerdo en juicio abreviado y aceptó una pena de tres años de prisión el abogado Jorge Barboza, acusado de amenazas coactivas cometidas contra al menos una de las mujeres que era explotada en uno de los locales regenteados por la red investigada.

De este modo, seguirán en debate otros 16 implicados en la investigación desarrollada en primera instancia por los fiscales Fabián Martínez, Carlos Schaefer y Marcelo Colombo, de la Procuraduría especializada Protex, y orientada por la jueza federal de Paso de los Libres Cristina Pozzer Penzo, actualmente en el juzgado federal de Goya.

Esta previsto que las audiencias de hoy, de mañana y del viernes se realicen en Paso de los Libres, para continuar luego en la sala del TOF correntino en la capital provincial.

Un total de 36 víctimas, entre las cuales había una menor de edad, fueron sometidas al comercio de sexo en la ciudad correntina que limita con Uruguayana, Brasil, en al menos tres locales nocturnos e incluso, en encuentros denominados "VIP" que se desarrollaban en chacras de la zona rural, según la acusación.

Uno de los datos recogidos durante la investigación complica a los empresarios Ricardo Aguirre su pareja Clelia Espada y su hijo Ricardo Gustavo Aguirre, por hallarse en un armario del hotel que explotaban, llamado Momentos, documentos de identidad de las mujeres vulnerables que eran ofrecidas en los locales nocturnos Roxi, Baliza y Kilómetro de Oro.

El inmueble de ese alojamiento es propiedad de otro de los acusados en este juicio, el comandante principal de Gendarmería José María Viero, que, por otra parte, es cuñado del exfiscal Pont.

Junto a ellos, están imputados en el proceso Rosana Estela Rodríguez -que junto a los Aguirre y Espada figuran como supuestos organizadores de la red-, Juan Ramón Carpe, Silvio Antonio Do Santos, Ramón Do Santos y Claudia María Do Santos que llegaron al debate como presuntos coautores materiales.

También Dionisio Velasco como partícipe -al igual que Viero-, Mónica Beatriz Alberti, Juan Manuel Schell y Norma Rosalía Lanatta, que figuran como coautores de los delitos investigados, todos ellos por 11 hechos.

En tanto que María Gloria Ponce, Rafael González y Jorge Antonio Lisasoain fueron procesados como coautores del delito, pero ocho veces reiteradas.

Además de Schaefer y Colombo, por el Ministerio Público Fiscal interviene Alejandra Mangano de Protex y las auxiliares Victoria Sassola y Soledad Branchi.

En tanto que el tribunal está integrado por los jueces Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Manuel Moreyra. (Télam)