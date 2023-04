Un obrero de 25 años se encuentra internado en grave estado en el Hospital de Urgencias de Córdoba luego de sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba en altura y caer al vacío, lo que le provocó importantes heridas, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho ocurrió en la tarde de ayer en un poste en la esquina de las calles Cartechini y Junín de barrio Altamira de la capital cordobesa.

El obrero, identificado como Maximiliano Flores, sufrió una fractura de cadera y también está siendo tratado en el hospital por un traumatismo de cráneo severo.

Desde la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) advirtieron que se iniciará una investigación por lo sucedido, ya que el joven accidentado es contratista de la misma.

Claudia, la madre de Maximiliano, reclamó que se investiguen las circunstancias en las que se produjo el accidente. “Cayó de seis metros, no tenía casco, ni arnés, ni las medidas de seguridad”, denunció.

“Así como vienen los mandan a trabajar, los guantes que les dan no son para ese trabajo”, reclamó la mujer en una entrevista con Canal 12 desde la puerta del Hospital de Urgencias.

La mujer pidió a los compañeros que trabajan con su hijo dar detalles de lo ocurrido. "Los chicos me dijeron que no iban a mentir. Les pedí que si tienen madre o hijos que dijeran la verdad, que no mientan”, aseguró. (Télam)