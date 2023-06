Un monumento que se había emplazado para homenajear al ex presidente Néstor Kirchner en Anisacate será sustituido por otro de René Favaloro, según lo dispuesto por Natalia Contini, nueva intendenta de esa localidad cordobesa. De esta manera, la flamante jefa comunal cumplirá con una de sus promesas de campaña, y "a pedido de los vecinos", quienes le aseguraron que esa estatua de Kirchner "no los representa". El domingo último Contini, al frente de la coalición entre el PRO y el Frente Cívico, se impuso ajustadamente sobre Matías Cuello, candidato de Hacemos Unidos por Córdoba, en las elecciones comunales y se convirtió en la primera mujer en ser elegida intendenta en Anisacate. "Los chicos nos preguntan quién es y no puedo decir ‘un héroe, un prócer’, tengo que decir ‘un expresidente investigado por corrupción’", comentó, y añadió que en su lugar se colocará la estatua del recordado cardiólogo porque "dejó un legado en salud para toda la humanidad". En declaraciones a Eldoce TV, Contini sostuvo que se debe "correr el foco de la política y de vanagloriar a los políticos", cuando le consultaron por la polémica que podría generar su decisión. Además, confirmó que la estatua de Kirchner será restituída a la familia del autor, quien ya falleció. "La obra es de un artista, pero el uso ideológico es otro tema", aseveró la intendenta. Anisacate es una localidad que pertenece al departamento Santa María, y está ubicada a unos 42 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Córdoba, la capital provincial. MAC/AMR NA