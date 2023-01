La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, anunció hoy que convocará a una consulta popular para el próximo 2 de abril para decidir si permite o no a las empresas de alquiler de monopatines eléctricos mantener este servicio.

Este referéndum se hará en los colegios electorales "sobre la base del censo electoral" ya que existe "una gran división" debido a los accidentes y problemas de tránsito que generan.

Hidalgo adelantó que hay que suspender su uso pero "respetaré el voto de los parisinos", según informó la agencia DPA.

En septiembre pasado se advirtió a las empresas de alquiler de monopatines eléctricos, unos 15.000 en total, que no se le renovaría su contrato, que vence a finales de marzo.

Los que están en contra de su uso afirman que los que viajan en este medio de transporte se saltan los semáforos o circulan por la acera, sumados a los accidentes y los monopatines mal estacionados.

El responsable de Movilidad del Ayuntamiento, David Belliard cuestiona la "relación costo-beneficio" y su "costo ambiental".

Hidalgo dijo que el debate no afecta a los monopatines eléctricos de particulares, para los que "no hay problema", sino a los de alquiler, que "no es verde" y cuyas empresas "no protegen debidamente a sus empleados" desde el punto de vista social.

Según las cifras de los operadores, los usuarios son más bien jóvenes, con una media de 33 años, y locales, 85 por ciento residentes en el Gran París. (Télam)