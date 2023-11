Bajo la consigna "La Universidad pública es presente y futuro, defenderla es una prioridad", el próximo jueves se llevará adelante un festival cultural en defensa de la educación pública en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Organizado por el movimiento estudiantil universitario, la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) en conjunto con los demás gremios Docentes y No docentes, la actividad se desarrollará a las 17 horas en la casa de estudios de la ciudad de Buenos Aires.

"Como estudiantes y graduados o graduadas de las universidades nacionales creemos que es necesario defender su prestigio y no arancelamiento. Hace algunos días nos sacamos una foto que decía "No al Voucher, no al arancelamiento", explicó Julia Ben Ishai, graduada de la Facultad de Derecho y parte de la comisión organizadora del festival.

Al invitar a toda la comunidad a acercarse a la actividad, desde el desde el movimiento estudiantil remarcaron: "Frente a la presente coyuntura, en donde se ponen en juego acuerdos democráticos establecidos desde hace 40 años, como la defensa de la educación pública, sostenemos el país que se quiere construir, donde se garantice el futuro de los y las jóvenes, el derecho a la educación pública, de calidad, federal y gratuita, símbolo de excelencia en nuestra y orgullo nacional".

"Hoy (Javier) Milei y (Victoria) Villarruel representan un peligro absoluto para la universidad como espacio que posibilita el ascenso social y el desarrollo personal, profesional de las y los estudiantes", sostuvo Ben Ishai y subrayó que la "universidad te cambia la vida y debemos defenderla de cara a las propuestas de La Libertad Avanza.

Con entrada libre y gratuita, se podrá disfrutar de una serie de actividades culturales y recitales en vivo con un cierre de la jornada a cargo del grupo musical Militantes del Clímax y la DJ Coneja China.

El festival se suma a una serie de acciones cuyo objetivo es marcar una defensa de la educación pública antes del balotaje del próximo domingo.

El mismo jueves, la Universidad Nacional de Hurlingham convoca a las 12 en la calle teniente Origone 101, de la localidad de Villa Tesei, y la Universidad Nacional de Lanús, en el mismo horario, en su sede de 29 de Septiembre 3901, que suma su postura bajo el hashtag #UniversidadGratuita. (Télam)