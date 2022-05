Los tiempos cambian y las formas del amor también: dos jóvenes parejas estadounidenses decidieron practicar el poliamor, y hasta conviven. La historia no se termina allí, sino que también, definieron ser padres. En ese sentido, las mujeres de este ensamble quedaron embarazadas al mismo tiempo, por lo que no pudieron determinar quién es el padre de cada uno de los niños.

“No sabemos y no queremos saber, dijimos que todos seríamos padres para todos ellos”, dijeron los jovenes al ser consultados por las definiciones de sus roles y paternidades. Además, contaron que con la consolidación de la convivencia han logrado "una gran unidad familiar".

MIRÁ TAMBIÉN Al menos once muertos en un naufragio frente a las costas de Puerto Rico

Familia poliamor

Alysia y Tyler Rogers fueron los primeros en quedar embarazados, en agosto del 2020; mientras que Taya y Sean Hartless se enteraron de que se convertirían en padres en marzo del 2021; sin embargo, no saben quién es el padre de cada uno de los niños y no desean saberlo.

“La gente pregunta, ‘¿Hay alguna diferencia en que uno no sea biológicamente mío?’ Me quedé en casa con él desde que tenía unos meses y no cambiará en nada mi relación con él si estuviéramos conectados biológicamente. Me resulta muy fácil amar a un hijo de cualquiera de las personas que amo, eso es lo mismo para todos los niños”, dijo, por su parte, Taya, que es la encargada de cuidar a ambos niños mientras que los tres integrantes adultos trabajan.

Familia poliamor

Además, contaron que muchas veces el resto de las personas opinan sobre su exótica relación, y relató que para ella misma muchas veces "no le fue fácil" aceptar esta nueva forma de amor; sin embargo intenta tomarlo como algo "natural".

“No creo que nunca dejemos de aprender y sabemos que nuestra relación cambiará constantemente. Pero seguiremos adelante y haremos que funcione. Somos diferentes a todos los demás, pero está bien, y les hemos dejado claro a nuestros hijos que pueden ser quienes quieran ser”, sentenció la joven