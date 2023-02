Más de 450.000 vehículos fueron controlados y se labraron 15.100 infracciones en las rutas nacionales desde que comenzó la temporada de verano en el marco del operativo nacional "Viajá Seguro", a cargo del Ministerio de Transporte, se informó hoy oficialmente.

"Con el objetivo de cuidar a todos los argentinos y argentinas, durante los primeros 45 días de intensos controles en las rutas para fiscalizar que haya una correcta y segura circulación de vehículos particulares, de micros y de carga, se realizaron 450.000 controles, en los cuales se detectó que el 3% no estaban en condiciones adecuadas para viajar por las rutas", indicó un comunicado de esa cartera.

Las tareas estuvieron coordinadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que labraron 15.102 infracciones, de las cuales el 16% (2.416 casos) fue por alcoholemia positiva, mientras el resto se debió a incumplimiento de documentación y condiciones del vehículo, entre otras.

El ministro de Transporte, Diego Giuliano, afirmó que los operativos de control es realizan en todo el territorio y dijo que "lejos de tener un sentido punitorio, buscan generar conciencia y prevenir".

"Cada conductora y conductor al que le retenemos el vehículo, al que infraccionamos o al que le verificamos que tiene todo en regla, confirma que no da lo mismo hacer las cosas bien o hacer las cosas mal y que no es lo mismo conducir de manera responsable que poner en riesgo la vida propia y la de los demás; nuestra tarea es reforzar el buen comportamiento vial y cambiar la cultura de quienes no respetan las normas", indicó.

Con respecto a las tareas realizadas, la ANSV, que conduce Pablo Martínez Carignano, hizo más de 310 mil controles a vehículos particulares, distribuidos en 8.667 operativos en todo el país.

En esas fiscalizaciones, los agentes llevaron adelante 10.614 actas de infracción, siendo los motivos principales la alcoholemia positiva, en 2.411 casos; y la falta de documentación en 1.362 ocasiones.

En tanto, la CNRT, que diriger José Arteaga, realizó 136.624 controle, en los que se emitieron 4.488 infracciones, y se retuvieron 1.898 vehículos. En cuanto a los controles de alcoholemia, los agentes de CNRT desarrollaron 2.055 fiscalizaciones, y en 5 casos el resultado fue positivo.

El Ministerio de Transporte insiste en la concientización vial, recomienda el uso del cinturón de seguridad y del casco en las motos; no exceder las velocidades máximas; alcohol cero al momento de conducir; no utilizar el celular cuando se maneja; y usar los sistemas de retención infantil adecuados para los niños. (Télam)