Un principio de incendio se registró en una unidad mezcladora de poliuretano de una planta ubicada en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca, sin que se registraran heridos, informaron hoy fuentes comunales.

El episodio ocurrió anoche pasadas las 22.10 en la planta que la empresa Dow posee en la localidad de Ingeniero White, próxima a Bahía Blanca.

Desde el Comité Técnico Ejecutivo de la comuna, encargado del control y monitoreo de las industrias, se informó que "hubo un principio de incendio sobre la unidad 13, la mezcladora de poliuretano".

"Inmediatamente fue controlado por la actuación de válvula de vapor in situ, no hubo heridos y no fue necesaria la actuación de brigadas y ayuda externa", agregaron las fuentes.

MIRÁ TAMBIÉN Tránsito intenso en los accesos a la ciudad de Buenos Aires y demoras en peajes por reclamo gremial

Por último, se indicó que se continuaba con el monitoreo de la situación y en contacto con la empresa. (Télam)