Dos dotaciones de bomberos lograron controlar un incendio que se registró desde la madrugada de hoy en una reserva forestal ubicada en la zona de balnearios del sur de la ciudad de Mar del Plata.

Fuentes de bomberos indicaron que el siniestro comenzó cerca de las 6 en un área de pastizales ubicada sobre la ruta 11, a unos 300 metros del mar, detrás del Faro de Punta Mogotes.

En el lugar, cercano a los balnearios Cabo Largo y Helena Beach, intervinieron dotaciones de los cuarteles San Patricio y Puerto, que trabajaron cerca de dos horas para tratar de sofocar las llamas en esa área.

Fuentes de Defensa Civil indicaron que se trató de "un incendio de magnitud", pero que "ya fue controlado".

Con el objetivo de evitar este tipo de situaciones, el Municipio de General Pueyrredón informó sobre "probabilidades muy altas de generación de incendio", por lo que recomendó evitar "quemas de limpieza de pastizales, restos de poda o residuos", entre otras medidas.

A partir de las proyecciones del Índice Meteorológico de Incendios Forestales, la comuna señaló que "desde este domingo hasta el martes" se "prevé un valor muy alto de posibilidades de generación de focos ígneos".

Desde el área de Defensa Civil recomendaron no realizar quemas de limpieza de pastizales, restos de poda o residuos; no tirar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos, y no arrojar colillas de cigarrillos por las ventanillas de automóviles, balcones o ventanas de edificios. (Télam)