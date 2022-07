Al menos tres víctimas de la veintena de personas que fueron atropelladas en la puerta de un teatro de la localidad mendocina de Godoy Cruz continuaban hoy graves, en especial una mujer de 27 años que sigue en terapia intensiva y en estado reservado, informaron hoy fuentes del centro asistencial.

Según el parte médico emitido este mediodía por los directivos del Hospital Central, "Gabriela Rodríguez continúa en terapia intensiva, con sedoanalgesia, asistencia respiratoria, control hemodinámico y control por equipo multidisciplinario, con pronostico reservado".

Por su parte, Lidia Palorma (75) se encuentra en "buena condición de salud, sigue su recuperación en sala común"; al igual que Alejandra Córdoba (59) que "continúa con el servicio de cirugía de tórax, con buena evolución".

Con respecto a la evolución de la investigación de lo ocurrido en la noche del domingo, el fiscal de Mendoza, Jorge Calle, imputó anoche a Aldo Díaz, el conductor del Volkswagen Virtus que dio marcha atrás y produjo las lesiones a una veintena de personas en la puerta del teatro.

MIRÁ TAMBIÉN La AFIP suma controles para evitar abusos laborales en la producción agropecuaria

"Hay tres casos de lesiones culposas graves y agravadas, producto de la conducción imprudente de un vehículo automotor", aseguró Calle en diálogo con TN.

Fuentes judiciales precisaron que la imputación se produjo pese a que el acusado, que permanece detenido en una comisaría, aun no fue indagado, y aclararon que el funcionario judicial se expidió sobre lo sucedido antes de recibir los informes finales de los peritajes.

Con respeto al conductor imputado, Calle sostuvo que "está siendo evaluado por el cuerpo medico forense de Mendoza" y dijo que "se puede establecer que tiene un grado de discapacidad motriz que es intenso, en su miembro izquierdo, por el que el hombre se desplaza con dificultad con un andador".

"Desde el punto de vista físico no cabe duda que esta persona es la que ingresó a un rodado que no está dentro del estándar legal para una persona con discapacidad, ya que por exigencia de la ley 9024 tiene que tener ciertas modificaciones y no las tiene, según pudimos ver en la inspección ocular", añadió el fiscal.

MIRÁ TAMBIÉN Por nieve, piden circular con extrema precaución por la ruta 40 entre El Bolsón y Villa Mascardi

"El sabe que si no está adaptado no está en condiciones de poder hacerlo", arremetió el fiscal, pese a que la ley de tránsito Nº 6082 y la ley de Normas de Tránsito Nº 9024 --ambas provinciales-- no detallan especificaciones sobre la necesidad de modificar un vehículo para que conduzca una persona con discapacidad.

En el artículo 21 de la ley 6082 se indica en su inciso d) que "los daltónicos, sordos, tuertos y demás discapacitados que puedan conducir con las adaptaciones pertinentes, deben obtener una licencia habilitante especial".

Mientras que en el artículo 24 se establecen los tipos de licencias de conducir que deben expedirse en general y se determina la Clase F para el caso de un automóvil adaptado.

Lo que no precisó el funcionario judicial es si la persona imputada posee este tipo de licencia especial, o si la que obtuvo corresponde a clase C que se otorga a automóviles y camionetas con acoplados de hasta 750 kilos, en la que no se precisa ningún tipo de adaptación o modificación a las traídas de fábrica.

El siniestro vial ocurrió al término de la función de la obra "Dos locas de remate" protagonizada por las actrices Soledad Silveyra y Verónica Llinás y cuando el público salía del teatro.

En ese momento el conductor del Volkswagen Virtus perdió el control del vehículo, subió a la vereda y se incrustó en la entrada del Teatro Plaza, ubicado frente a la principal plaza de Godoy Cruz, perteneciente al Gran Mendoza. (Télam)