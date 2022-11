El Tribunal Oral Criminal (TOC) 30 de la Ciudad de Buenos Aires continuará el viernes con el juicio que se le sigue a "la China", una mujer venezolana de 40 años acusada de homicidio agravado por el vínculo luego de haber sufrido un parto en avalancha que no pudo registrar, según surge del relato de los hechos realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que interviene en el caso como amicus curiae (amigo del tribunal).

El debate comenzó el lunes pasado con una audiencia en la que "la China" -su identidad se preserva por cuestiones de seguridad y ella pidió ser nombrada con ese apodo- declaró que se encuentra "detenida por una enfermedad", y se extenderá hasta la semana que viene.

El TOC 30 había estimado que el juicio duraría 3 audiencias (las que ocurrieron el lunes y martes pasados y la del próximo viernes), pero fuentes del caso informaron a Télam que se agregaron dos audiencias más para la semana próxima, por lo que aún no se conoce cuál será la fecha del veredicto.

El inicio del caso se remonta al 15 de diciembre de 2020: ese día un cartonero que recorría la Ciudad de Buenos Aires encontró una bolsa de nylon negra en la basura y dentro de ella un feto, por lo que dio aviso a un gendarme de la zona. Eso generó que se abriera una investigación y, a través de una reconstrucción con las imágenes de las cámaras de seguridad, identificaron a "la China" como quien había arrojado la bolsa y la detuvieron.

La explicación que siempre dio la mujer y su defensa puede resumirse en este párrafo que publicó el CELS en su sitio web: "El 15 de diciembre de 2020, la China sintió dolores de ovarios fuertísimos. Todos los meses era lo mismo, sus menstruaciones siempre fueron dolorosas, abundantes, con coágulos. Tomó calmantes, tuvo un dolor intenso, que la dejó medio mareada. Cuando se recuperó, antes de que sus dos hijos y su marido volvieran, juntó toda esa abundancia de sangre y sábanas y las tiró. La China vivía en un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires".

"A los pocos días la detuvieron y desde entonces está presa, imputada por homicidio agravado por el vínculo, con una pena que puede condenarla a prisión perpetua. Le dijeron que había parido. Ella no se dio cuenta, su familia tampoco. No es la primera vez que le pasa eso. Cuando estaba embarazada de su primer hijo, fue su mamá quien se dio cuenta. Le pasó con su segundo hijo -quien tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad-, pero fue su esposo quien se dio cuenta", indicó el CELS en esa publicación.

"Antes perdió dos embarazos de los que tampoco supo. La subjetividad de la China está atravesada por condiciones que le impiden notar un estado de gravidez, su cuerpo no toma nota de los embarazos: no le crecen los pechos, no se le nota la panza, menstrua con regularidad. La negación del embarazo tiene una frecuencia de 1 en 475 nacimientos. Esto pasó, además, durante el primer año de la pandemia, tanto ella como su esposo y sus hijos subieron de peso y no accedieron a consultas médicas", informaron desde ese centro de estudios.

"Lo que transitó 'la China' fue un parto en avalancha que no pudo registrar y en su caso, se sumó a su condición psicofísica. Las emergencias obstétricas son bastante más comunes de lo que se cree, pero la justicia penal pone sus herramientas al servicio de la criminalización cuando quienes sufren esos eventos son mujeres pobres, migrantes, racializadas", señalaron.

Explicaron, además, que los médicos que la examinaron, tanto peritos oficiales como de parte, "coincidieron en que presentaba una negación generalizada del embarazo, que redundó en un desconocimiento total sobre él", que "no se hizo controles ni pudo prever un parto" y que "la enfermedad placentaria que tiene y que la llevó a perder antes embarazos avanzados, hizo que el feto que gestaba no naciera con vida".

Desde el CELS, a través de la misma publicación, indicaron que "desde que fue detenida, fue tratada por el sistema de justicia en base a prejuicios y preconceptos, fue revictimizada, se le impidió sobrellevar el proceso detenida en su domicilio, se la alejó de sus hijos y de su trabajo".

El CELS se presentó en el expediente como amicus curiae junto con la Asociación de Pensamiento Penal, la Cooperativa Esquina Libertad y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. (Télam)