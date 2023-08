Horóscopo del lunes 21 de agosto, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Seguramente una jornada con algunos conflictos puertas adentro. Se van juntando las sensaciones que no se expresan o comentan, y se llena el vaso. El punto es aprender a mirar el vaso del otro también. Buscar el acuerdo, mirar hacia adelante. Momento: de color berenjena.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Muy atentos a problemas que surgen en las finanzas. No se asusten ni desesperen, las soluciones siempre aparecen. El Universo gesta su propio ritmo, del que formamos parte inevitable y maravillosa. Acompañamiento que los alivia. Momento: de color anaranjado.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Los geminianos con apuros y falta de tiempo. Pongan humor y hagan lo mejor que puedan. Podrían llamarlos de lugares inesperados para propuestas laborales o negocios para poder ir pensando para tiempos futuros. El corazón de estos nutridos intelectuales, con entusiasmo. Momento: de color blanco perlado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Los cancerianos con algún rasgo de preocupación por asuntos financieros verán que llega la ayuda necesaria para saldar algunos inconvenientes de larga data. Promesas que se cumplen en el amor. Relájense y observen que esta permanencia en casa ayudó a mucho. Momento: de color violeta.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos al ataque, luego de enfrentar cierta precipitación algo nerviosa por parte de personas del entorno. Se debe asumir que las personas tienen altibajos emocionales tal cada uno de nosotros. Todo se soluciona. Todo debiera ser tratado de solucionar. Busquen paz y sonrían. Momento: de color amarillo.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos en un día brillante con expectativas que les abrirán la luz donde creían que había oscuridad. Las cosas siempre pueden cambiar, y ese es uno de los puntos a considerar siempre en la vida. Amor con mucha alegría. Hay resabios del pasado que vuelven a sus mentes. Momento: de color rojizo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Buena jornada que aspectaría muy bien desde el Cosmos a los librianos en conversaciones importantes, arreglos, discusiones financieras o laborales. No olvidemos el contexto en el que estamos viviendo. El amor con prioridad del sentimiento y no de las broncas. Evolución. Momento: de color marrón cobrizo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) No sientan que tienen que cumplir con cosas que los angustia y cuyo costo emocional es alto. A veces uno da más de lo que puede o debe. Hay que mirar un poco hacia adentro aunque sin perder la bondad hacia los demás. Procuren no exagerar las situaciones que vivan. Momento: de color anaranjado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Buen miércoles para los arqueritos porque les llega lo que esperan en el área de las actividades. Noticias alentadoras y promisorias en el área de las actividades a futuro. No posterguen llamados importantes. Cumplan con lo que prometieron a sus parejas. Momento: de color amarillo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Un día para concluir trámites importantes con algunos capricornianos que podrían llegar a recibir noticias importantes referidas a gestiones que llevan tiempo. Amor con algo de timidez en las relaciones nuevas. No teman si no pueden compartir tiempos juntos. Si tiene que ser, será. Momento: de color azul.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Graban en sus mentes sus recuerdos importantes y ponen un punto final a relaciones nocivas, algunos acuarianos. La falta de poder verse, ayudará. El día laboral con noticias esperadas que quizás no lleguen. Paciencia y ansiedad a calmar. Los tiempos siempre llegan. Momento: de color celeste.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos deberían hoy planificar mejor sus proyectos para realizar compras dándole la prioridad a las cosas que realmente necesiten. Hora de tratar de no gastar en exceso. Noticia laboral que les daría una enorme esperanza e ilusión para los próximos tiempos. Día plácido. Momento: de color blanco perlado.

Horóscopo del martes 22 de agosto, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos la solidaridad es importante, todo en su medida justa por el bien de todos. Traten de revisar un poco más los vínculos sociales con quienes estarían pensando en proponerles negocios, usen sus tiempos en casa para pensar muy bien. Alternativa de salida interesante. Momento: de color cúrcuma.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Martes muy energético para logros en el plano judicial, de papeles o firmas con posibilidad de resolverse a pesar de la situación. Logran poner una bisagra entre el pasado incierto y la claridad que hoy sería revelada. El corazón muy acompañado y con ganas de proyectarse a futuro. Momento: de color crema.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos buena jornada para cobros, llegada de dinero de cosas pendientes. Lograrán ser escuchados en sus hogares, verán que las propuestas que ustedes hacen son valoradas. Amor con bastante integración ayudando a poder convivir mejor. Sinceramiento. Momento: de color vainilla.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Es naturaleza humana hablar y muchas veces hablar de más, eso no quita las virtudes de quien emita ese error. Todos tenemos defectos, virtudes y en tiempos de mucha convivencia surgen altibajos emocionales. Cancerianos es muy de ustedes la priorización de los afectos en la familia. Momento: de color rosa viejo.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Una sensación de cierta incertidumbre podría llegarles a provocar un día algo gris. Es importante cuando decaemos o las cosas se tornan con un color poco alentador, tratar de revisar la situación y ponerle la mejor impresión. Todo llega, todo tiene su mejor lado. Busquen la tranquilidad. Momento: de color agua.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Promedian en esta fecha y evalúan los mentales virginianos, cuánto pesan emocionalmente las situaciones sentimentales. Traten de preservar sus propios deseos y revisar si son sólo sueños o si se van cumpliendo. Día interesante para pensar en proyectos o negocios para el futuro. Momento: de color rosa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos traten de ir atemperando el gasto que a veces la propia tentación nos hace gastar de más, sin necesidad. Las deudas podrán ser pagadas, busquen equilibrar el bolsillo. No olvidemos que estamos viviendo situaciones inéditas y mundiales. Tranquilos. Momento: de color verde bosque.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Día algo tormentoso en el plano financiero, no se asusten y hagan de nuevo la revisación de todos sus gastos y papeles. Van a poder salir adelante escorpianos, como sabemos que ustedes pueden. No son tiempos de hilar fino. Todo va a solucionarse. El amor muy completo. Momento: de color grisáceo.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Los sagitarianos hoy con un día en el que sentirán presiones que debieran no permitirse. Todo muy bien, sobre todo la salud que va cada vez mejor. Conciencia y decisión es la clave. El amor con mayor cercanía dándoles la posibilidad de poner nuevas expectativas y frescura. Momento: de color perlado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas a calmar los ánimos y a no desesperarse. Las cosas llegan aún cuando no creemos que pueda ser. Es importante saber que estamos protegidos por la Voluntad Divina, todo siempre apunta a las soluciones que mejor son. Vivan la vida con aceptación y mayor ternura. Momento: de color verde musgo.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Día para demostrar sus talentos, para sentir mucha seguridad y energía. Sonrisa del alma ante nuevas señales sentimentales, aún también con sorpresas positivas en todo el contexto familiar. Promesa de crecimiento, ilusión y actitud positiva para poder sentir que todo estará muy bien. Momento: de color turquesa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos con un día repleto de intuición, se darán cuenta solos sobre la verdad en situaciones algo borrosas en el área laboral. Hagan espacio en estos tiempos para pensar. Con humildad y sin discusiones innecesarias siempre es mejor para la vida. Salud con muy buen semblante. Momento: de color bordó.

Horóscopo del miércoles 23 de agosto, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Brillará el día por noticias que llegan que por lo menos para ustedes son un enorme alivio e incentivo. Trámites que prometen mayor rapidez y augurios que los ayudarán a progresar. Corazones con nuevo punto de partida y apostando a todo. Olviden lo que dolió tanto. Momento: de color cobrizo brillante.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Aprovechar cada minuto para tratar de resolver situaciones emocionales y de disputas. Innecesario a veces pretender demasiado sobre todo cuando sabemos que hay cosas que no es necesario tener. La ambición material debe ser controlada. Momento: de color marrón oscuro.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Bien aspectado el día en todo lo que respecta al área laboral. Entrevistas virtuales exitosas, ascensos, reconocimientos. Buscan dentro suyo lograr mayor paz respecto al corazón. Es un gran avance proponerse dejar de sentir celos. Protección. Momento: de color salmón.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Día para los acuerdos y los diálogos esperados. Alivianan tensiones en la familia de manera alentadora. Las finanzas como protagonistas hoy, busquen organizar bien sus gastos y no teman la posibilidad de programar negocios nuevos. Confianza. Momento: de color blanco perla.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) De pie los leoninos para este día de resoluciones o respuestas importantes. Positivismo y recompensación. Ideal para conectarse o reconectar con quienes comparten sus vidas así consolarán las tensiones sin duda, innecesarias. Liviandad. Momento: de color azul mar.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Mente lúcida, más que lo habitual para los virginianos que sentirán mucha creatividad y empuje a realizar nuevas cosas, modificar o actualizar. Disfrute y compenetración con las parejas, sentirán que va creciendo en el buen camino. Momento: de color lavanda floral.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Renovación en los aspectos laborales, les serán muy propicios aún pensando que no lo son. Rever y considerar abrir las puertas de nuestra confianza nos ayuda a crecer. El amor muy consolidado para algunos librianos, las nuevas parejas muy bien. Momento: de color Calipso.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Los acontecimientos de la jornada cerrarán de la mejor forma posible. A veces hay que ceder, y esa actitud ayuda a la evolución interna. El punto es poder sentirnos cada vez más en compromiso con los demás. Satisfacción, liberación. Alegrías. Momento: de color sésamo.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sin mayores problemas, esta jornada mentalmente cansadora, lleva a los sagitarianos a querer realizar algo que los distraiga a partir del momento que puedan. Posibles novedades sobre familiares lejanos que necesitarían de sus consejos. Momento: de color beige.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Llamada importante en puerta que les dará alegría. Día tranquilo en el trabajo, con entendimiento y ganas de colaborar. Los asuntos del corazón a veces, si no son las más, charlados con paciencia y buena predisposición aliviana la sensación del problema. Momento: de color gris brillante.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) La seguridad de conseguir trabajo es hoy para muchos acuarianos la primicia. Vayan con tranquilidad preparándose a futuro no muy lejano para lucir sus talentos, crean en ustedes mismos. Hora de cuidarse en las comidas y obviamente de cuidarse. Momento: de color canela.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Los piscianos muy contentos por noticias en el ámbito financiero. Algunos cerrarán contratos laborales o comerciales, incluidas mudanzas que sabrán programar para el momento indicado. Corazones con mucho halago y cortejo, piscianas en pleno amor. Momento: de color verde bosque.

Horóscopo del jueves 24 de agosto, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Quizás alguna arbitrariedad, discusiones por diferencias en los puntos de vista. Habría que tratar de ceder en las posturas. Cuando cedemos, la posibilidad de lograr soluciones es alta. Busquen la mejor parte de cada uno. No olviden el contexto en que vivimos. Momento: de color colorado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Los taurinos con ánimo suficiente como para tomar en serio una rutina saludable para el cuerpo y la mente. El modo de este signo de Tierra es el método y la rutina, por lo que no les va a costar adquirir la buena costumbre. Creatividad. Momento: de color verde puro.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Geminianos a organizarse en esta jornada muy apta para hacer llamados o trámites. No posterguen organizarse y planifiquen un nuevo modo de manejar sus finanzas y gastos. Los corazones de los gemelitos, encaminados hacia la alegría. Momento: de color ámbar.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Muy buena aspectación en la vida de los cancerianos que verán resultados positivos en cuanto a asuntos legales o resoluciones que benefician sus vidas laborales. El corazón con mucha ilusión y entrega comprometida. Jornada mejor. Momento: de color manteca.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Leoninos, una buena jornada para la reflexión y para proponerse adquirir un mejor modo de vida. La sobre exigencia muchas veces lastima, no sólo la salud psíquica sino la física. Los nervios deben calmarse. Miren para adelante. Momento: de color verde mar.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) El eje del día se centrará en las finanzas. Los virginianos, muy conocedores y hábiles para las cuentas, verán que en algún punto van a tener que ajustarse. Vibración emocional linda compartida con quienes conviven. Áurea especial. Momento: de color índigo.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Ambición sana en el área de las actividades de los muy carismáticos librianos. Serviciales y bien predispuestos, tendrán buenas noticias también gracias a su intelecto. Amor que debería hacer planteos, no posterguen la posibilidad de dialogar. Momento: de color verde apio.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) No se angustien si tarda ese reconocimiento laboral que ustedes saben que es bien merecido. Las arbitrariedades son parte de la vida, no se generen angustias profundas, no hace falta, porque todo ofrece alguna solución. Saber de la plasticidad de la vida. Momento: de color berenjena.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Veracidad que triunfa en situaciones del ámbito profesional, dándoles a los sagitarianos la posibilidad de finalmente tener ese reconocimiento deseado. Los inconvenientes en las parejas si no se dialogan pueden profundizarse. Momento: de color verde bosque.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Los asuntos laborales con salpicaduras y altibajos. Todos tenemos que aprender y asumir que donde hay vida hay problemas y que en todo caso las malas intenciones son las menos, por eso tratemos de no juzgar al otro, sino entenderlo. Momento: de color cian.

Acuario (21 d enero al 18 de febrero) Acuarianos con ánimo para mover las cosas, renovar, cambiar y cerrar otras. Como es hábito en estos nativos tan activos, asumen bien que hay un principio y un fin para las situaciones. Traten de distenderse de todas maneras. Momento: de color verde bosque.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Los piscianos con gran entusiasmo, viven esta jornada muy compenetrados planificando a futuro. Surgen propuestas que los tentarían con posibles cambios de actividades. Espíritu libre y con alegría interna. Momento: de color celeste cielo.

Horóscopo del viernes 25 de agosto, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Interesante cambio de organización en sus actividades, servirá bastante para este momento. No postergue entrevistas ni reuniones, un día con buena aspectación para los puros y potentes regidos por el gran Marte. Prosperidad y crecimiento. Momento: de color lavanda floral.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Día ideal para firmas, contratos, reuniones importantes y asuntos legales. Los taurinos sentirán hoy que lo justo llega a ellos. Reuniones con buena aspectación también con resultados más que interesantes. Relajación emocional que ayuda. Momento: de color durazno.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Contrariedades en el área de las actividades. Se movilizan sensaciones y ánimos de querer tener una nueva perspectiva o tarea. Es importante tratar de no inquietarse demasiado ni alterarse. Las cosas suceden siempre por algo. Momento: de color apio.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Trate hoy de no detenerse en suspicacias. Los escrúpulos ante determinadas personas de su entorno laboral, son innecesarios y tener ese tipo de sentimientos o pensamientos, es siempre negativo. Relax y pacificación. Momento: de color púrpura.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Determinación y valentía en un día con toma de decisiones que serán acertadas. Iluminación y sensatez, para los leoninos que hoy firman, anuncian, determinan, acuerdan o deciden. Buena jornada para el amor y los amigos. Momento: de color anaranjado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Con altas posibilidades de tener un día tranquilo, trate de resolver trámites que requieren estar al día. Las finanzas de los virginianos se verán algo mejoradas por dinero extra que ingresa sin que lo esperaran. Proyecto en camino. Momento: de color turquesa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Libra y un día para tomar decisiones. Algo costoso para los regidos por el Venus celeste, dejar de dudar, pero cuando se disponen siempre toman la mejor opción gracias a su profundo sentido de cómo deben ser las cosas. Liberación de asunto que los preocupó. Momento: de color blanco puro.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Estos poderosos nativos, hoy llevan adelante sus proyecciones y búsquedas. Atentos al corazón, pueden recibir algunos reclamos que no dejan de ser justos. Ir al médico es un deber por nosotros mismos y por quienes nos aman. Momento: de color esmeralda.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Una lucha que termina le dará una gran satisfacción. El amor reclama y podrían venir planteos como para sentarse a dialogar de manera sincera. Es importante poder siempre tratar de resolver los problemas predisponiéndose a ello. Momento: de color dorado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Buena jornada con las cosas encajando de manera correcta y sin problemas. Se encuentra con alguien que en algún momento le interesó. Las finanzas de los capricornianos bien calculadas y encaminadas para estar tranquilos. Momento: de color verde oliva.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Visión que lo adelanta a situación que le podría generar un traspié. Buena jornada para reuniones y resoluciones. Día para tratar de ver a amigos que lo están necesitando. Caminata y dieta sana sabiendo también que no hay que fumar. Momento: de color crema.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Piscianos hora de decidirse e ir a visitar al médico. No es lo indicado postergarse, cuidarse hace bien al espíritu y nos predispone mejor hacia el otro y hacia la vida misma. Buena jornada laboral, con sincronía y compañerismo. Momento: de color menta.

Horóscopo del sábado 26 de agosto, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Muy acorde día para que los arianos se tomen la libertad de relajarse mentalmente conectarse con ustedes mismos y lograr así una sensación más completa y cercana a la tranquilidad de espíritu. Amor que acompaña. Momento: de color rosa suave.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Los taurinos harto estéticos hoy se miran y buscan mirase al espejo y ver qué desean tener o hacer con sus cuerpos. Buen momento para decidirse realizar cosas dentro de casa, limpiar, ordenar el placard es parte del trabajo físico, todo movimiento ayuda a un en mejor estado. Momento: de color verde puro.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Esplendorosa jornada para relacionarse de manera divertida y relajada con quienes conviven. Los geminianos muy iluminados por su regencia mercuriana, también tienen un día con ánimos de saber, de investigar, de conocer más. Momento: de color manteca.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos día muy relajado en el que se tomarían el buen rato para ocuparse de ustedes mismos. Es importante saber que cada uno de nosotros tenemos importancia no sólo para los demás sino para nosotros mismos. Momento: de color crema.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Los momentos que angustian también tienen su parte positiva, y es cuando nos hacen razonar que las cosas que nos hacen mal es mejor descartarlas. Buscar paz, simpleza y felicidad, sería la clave, y eso no es imposible. Momento: de color violeta.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Un día especial para poder romper la rutina y dedicarse a realizar cosas que van postergando y que en realidad quieren hacer en sus casas. Recordar que la vida va pasando y que tenemos la responsabilidad también de ser felices. Momento: de color azul ultramar.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Corazones ocupados en las cuestiones del amor. Los librianos tan venusinos y románticos, buscan encontrar el equilibrio en las relaciones afectivas ya sean de pareja, de familia o de amistad. Bienestar en sus pensamientos. Momento: de color amarillo tenue.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Los escorpianos en una jornada activa con ganas de hacer arreglos en las casas, orden y empezar a descartar las cosas que no usan o no quieren. No olvidarse que hay que dar y lo que para uno es nada para otros es mucho. Momento: de color anaranjado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Los sagitarianos muy compenetrados en las tareas, en este día se sientan a pensar cómo mejorar o proyectar de manera más creativa y efectiva sus cosas. Mente activa y emanando brillos. El corazón algo solitario pero sereno. Momento: de color turquesa.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cabritas con cierto mal humor, deberán buscar hoy quitarle la bronca a las cosas que los ponen mal y darle la evaluación que corresponde para poder quitarle las emociones quizás exageradas que les dan. Traten de distraerse en casa. Simpleza. Momento: de color lila metalizado.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Amplia sensación de competencia, los acuarianos ocupados mentalmente de sus actividades. Las ganas de superarse no deberían implicar sentimientos ansiosos que les generen en definitiva malestar y no sano entusiasmo. Momento: de color colorado.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Buena jornada, disipada y con ganas de mover los muebles en casa o de quizás hacer arreglos. Sentirán sabiamente la temporalidad de los problemas y tratarán de internalizar este razonamiento que es parte de la evolución del alma. Momento: de color blanco.

Horóscopo del domingo 27 de agosto, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día festivo para los viscerales arianos que quieren salir de sus rutinas y poder incursionar en enriquecer su haber intelectual. Curiosos y pretensiosos, hoy se les disparan ideas nuevas con ansias de aplicarlas. No desistan y aprovechen los tiempos en casa. Momento: de color oro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Los muy terrestres taurinos, con análisis profundo de hasta dónde podrían invertir para lograr mejorar su futuro económico. Se plantean poder programar nuevas cosas y analizan personas hábiles de su entorno de confianza. Momento: de color castaño.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Materializarían algún sueño que viene de tiempo atrás y tiene que ver con poder explayar sus talentos y pretensiones económicas. Podría hoy ser un día ideal para planificar en detalle y entretenerse con esos sueños posibles. Amor en compañía. Momento: de color amarillo fuerte.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos busquen distraer sus pensamientos que a veces se tornan algo insistentes respecto a cuestiones familiares. Dejar aire para que las cosas se acomoden, es parte del crecimiento espiritual y emocional. Busquen relajar. Momento: de color celeste suave.

Leo (23 de julio l 21 de agosto) Leoninos y la fuerza del Sol regente de su signo, hoy con energía exponencial con la que tendrán la suficiente iluminación mental como para planificar sueños y nuevas metas en todas las áreas de sus vidas. Liberación. Momento: de color rojo brillante.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos tomándose su tiempo en el plano afectivo. Tratan de resolver encrucijadas que los preocupan y nuevos ensambles positivos para salir de temas amorosos viejos y confusos. Se abre puerta interna, sosténganla abierta. Momento: de color fucsia.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos con los corazones ciertamente algo tristes, deberían hoy en esta jornada, darse la posibilidad de hacer un mea culpa y de buscar las soluciones. No todo es una tragedia, no todo es infalible, todo tiene su posibilidad, hora de minimizar dolor en estos tiempos. Momento: de color verde musgo.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos hora de levantarse y poder poner las cartas sobre la mesa. Abran su corazón, conéctense y demuestren sus verdaderos sentimientos y propósitos. Hora de ver la realidad y el punto en el que están. Aliento y buen ánimo. Momento: de color magenta.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Aprovechen arqueritos para sentarse a charlar con quienes comparten sus vidas en casa. Es un día bueno para todo lo que tenga que ver con relaciones afectivas incluidas las que se emitirían a futuro. Placentera sensación. Tranquilidad. Momento: de color manteca.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Furia innecesaria ante provocaciones inesperadas. Control y dejar pasar las cosas ajenas a la integridad sana que los acompaña. Saber que siempre hay en este mundo personas con menos evolución o con dosis negativas. El efugio son los afectos reales. Momento: de color blanco.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Aguateros con ritmo ansioso, no se sientan encerrados, disfruten del hogar. Encuentren intenciones intelectuales nuevas en sus vidas que seguramente les traerán posibilidades de acrecentar su haber afectivo. Los pensamientos positivos con beneficios y posibilidades nuevas. Momento: de color azul Francia.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Distinto lo que imaginaron que podría pasar en el plano de los afectos referido a todos los modos de vinculación. Piscianos a veces controladores, por suponer mal pierden momentos que podrían aprovechar mejor. Aprovechen el amor de los suyos. Momento: de color púrpura. (Télam)