(Por Favio Roa) El municipio mendocino de Maipú ofrece un puente de igualdad de oportunidades a través de un curso gratuito, único del interior de país, sobre desarrollo de videojuegos en 16 clases para todas las edades, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericano (OEI) que lleva este tipo de acciones en 23 países, entre ellos la Argentina.

"Tenemos el agrado de ser el primer municipio del interior del país que está desarrollando este programa en conjunto con la Organización de Estado Iberoamericanos y con el Observatorio Audiovisual e Infocomunicacional, que tiene como objetivo promover oportunidades de inclusión laboral a través de la ciencia, la educación y la cultura", dijo a Télam la directora de Empleo del municipio de Maipú, Soledad Benegas, sobre esta capacitación.

Se trata de un curso gratuito, con una duración de 32 horas, en un total de 16 clases para desarrollar los siguientes temarios: Ecosistema de los videojuegos, los orígenes; concepto de juego y videojuego; historia, géneros y tipos de videojuegos vinculados a las diferentes etapas del desarrollo de la industria, entre otros.

Durante el proceso de aprendizaje los estudiantes tendrán una etapa de acompañamiento y seguimiento en las primeras experiencias laborales con el objetivo de afianzar el conocimiento adquirido, cuyo rango de edades en este curso es de 18 a 29 años.

"Lo vi en las redes del municipio y me interesó. Me quedé sin trabajo hace poco y ahora estoy intentando adquirir nuevos conocimientos, y este curso me pareció una buena oportunidad y me da esperanza de seguir aprendiendo. Luego me gustaría seguir con otro más avanzado", dijo uno de los estudiantes del curso, Edgardo Müller (34), del distrito Gutiérrez, de Maipú.

Tanto los fortalecimientos de competencias laborales en general, desarrollo de habilidades de comunicación, lenguaje y promoción en la búsqueda de empleo, es una acción en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Nación, resaltaron desde la oficina de Empleo de esa localidad.

"La semana pasada comenzaron las clases. Se anotaron en el primer día unas 300 personas sobre un cupo de 45 y esta demanda llevó al intendente, Matías Stevanato, a tomar la decisión de una segunda edición para responder a la gran cantidad de pedidos sobre esta herramienta", señaló Benegas sobre la gran demanda.

Maipú está ubicado a unos 16 kilómetros de la capital provincial, es una zona de industrias y comercios que cuenta además con diversas ofertas culturales y turísticas que hace de este municipio, de unos 200 mil habitantes, un sitio de oportunidades.

En la continuidad de este curso, que comenzó la semana pasada con introducción al desarrollo de la industria de videojuegos, se prevé que este mes se le sumarán talleres específicos de control de calidad para videojuegos, que es un perfil en particular dentro de la industria, agregó la directora de Empleo.

"Me gusta el curso de introducción, el docente es motivador, esperaba hacer este curso, cuando vi la oferta me motivo hacerlo, y descubrir el mundo de videojuegos. Tengo un hijo y me gustaría hacer un videojuego educativo, de aprendizaje", remarcó Daiana Cerón (26), sobre esta herramienta.

Y agregó: "La tecnología está tan avanzada que hay niños y niñas de 5 o 7 años que están con los celulares y con los jueguitos, y la verdad estaría bueno desde esa parte hacer algún juego más educativo, más creativo, proponer algo para la educación".

El desarrollo de videojuegos es una industria cultural que vinculó diversas disciplinas de injerencias en términos de innovación, oficios sostenibles y exportación de tecnología.

En este contexto y sobre este sector en continuo crecimiento, el pasado 3 de mayo se realizó el primer encuentro destinado al sector videojuegos en el espacio Cultural OEI en la Ciudad de Buenos Aires, destinado a referentes, cámaras, asociaciones, trabajadores y trabajadoras, y especialistas del sector, que contó con la presencia del ministro de Cultura, Tristán Bauer, representantes de OEI, entre otros invitados.

El director de la OEI Argentina, Luis Scasso, reflexionó en ese encuentro: "Nosotros somos la última generación en la historia de la humanidad que va a haber vivido un mundo analógico, no digital, lo que implica no sólo una responsabilidad, sino también la capacidad de tener una mirada que a veces es estrecha y que a veces es más amplia".

"Esto -aclaró Benegas- no es un programa aislado, venimos desarrollando toda una agenda de temas relacionados a las nuevas tecnologías y con el objetivo de dar las herramientas para que puedan generar una inserción laboral efectiva en aquellos que están interesados en estas nuevas industrias que crecen en demanda laboral".

Sobre el proceso de aprendizaje, desde el municipio señalaron que los estudiantes tendrán durante el proceso una etapa de acompañamiento y seguimiento en las primeras experiencias laborales con el objetivo de afianzar el conocimiento adquirido.

Argentina ofrece videojuegos al mundo en formato de propiedades intelectuales para todas las plataformas y en formato de servicio, con la transmisión de saberes y la aplicación de los videojuegos en educación, salud, recursos humanos y publicidad, entre otros, enmarcados dentro del Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA).

"Hemos visto la necesidad de continuar en este camino que venimos desarrollando respecto a las capacitaciones y talleres, entendemos con los resultados que es una gran herramienta para fortalecer o promover la empleabilidad de cada una las personas, tanto para los jóvenes o personas adultas en talleres de fortalecimiento laboral", concluyó la responsable de Empleo de Maipú.

Finalmente, las autoridades municipales contaron que, si bien los cursos y talleres son lanzados por el municipio, la demanda sobrepasó la región y hay pedidos de inscripción de otras localidades de la provincia.

Los interesados deben escribir a capacitaciones@osai.org.ar y para más información pueden comunicarse con la Dirección de Empleo de la Municipalidad de Maipú vía WhatsApp al (261) 7166647. (Télam)