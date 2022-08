El Foro de Intendentes y Presidentes Comunales de la ribera del río Paraná, creado hoy, anticipó que pedirá audiencias a la Justicia Federal, al Gobierno de Entre Ríos y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por las quemas en el Delta del Paraná.

Así lo señalaron las autoridades del flamante Foro, que quedó constituido hoy en la localidad santafesina de Alvear, ante la problemática de las quemas en el humedal que afecta a toda esta región sur de Santa Fe.

El Foro está integrado por los intendentes de las localidades de Rosario (Pablo Javkin); Villa Constitución (Jorge Berti); Pérez, (Darío Corsalini); Granadero Baigorria, (Adrián Maglia); Arroyo Seco, (Nizar Esper); Villa Gobernador Gálvez, (Alberto Ricci); y Pueblo Esther (Martín Gherardi).

También, los presidentes comunales de General Lagos, (Esteban Ferri); de Alvear, (Carlos Pighín) y Empalme Villa Constitución (Raúl Ballejos), entre otros.

Entre las primeras acciones del flamante Foro, figuran audiencias ante el Juzgado Federal de Entre Ríos, el Gobierno de esa provincia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

La reunión con autoridades de la cartera de seguridad nacional "es para ver qué otras alternativas hay en ese organismo, para generar prevención de los incendios en las islas", dijo esta tarde a la prensa el intendente de Villa Constitución, Jorge Berti.

Explicó que los intendentes y jefes comunales de la zona "hemos arribado a la conclusión de que todos los recursos que se están volcando, en definitiva no es que sean pocos, lo que necesitamos es que el fuego no se encienda más".

"No vinimos acá para una foto, sino para ponernos cerca de nuestra gente que está reclamando en cada territorio medidas concretas", aseguró Berti.

Tras apuntar que a partir de ahora quedó constituido el Foro de Intendentes y Presidentes comunales de la Ribera, el intendente de Villa Constitución señaló que "la justicia tiene que dar algún tipo de respuesta" en relación a las quemas en las islas.

"Tiene que hablar la justicia y con ejemplos concretos, porque no hay nadie detenido, no sabemos quiénes son los dueños de los territorios", a quienes Berti también pidió que "se hagan responsables" de la situación.

En tanto el intendente de Rosario, Pablo Javkin, aseguró que sus pares de la región “tenemos datos, circunstancias, sabemos dónde se prende (el fuego); claramente hay intencionalidades muy marcadas y fechas en las que se producen" los incendios.

Acto seguido, Javkin, reclamó: "si acá la justicia no actúa, si Entre Ríos no pone a disposición el catastro para saber quiénes son los propietarios o arrendatarios, y si la Corte Suprema de la Nación no acciona en términos de las causas que tiene, vamos a pedirles audiencias" adelantó. (Télam)