El Censo Nacional 2022, que se realizará el miércoles 18 de mayo, incluye por primera vez la mención a las lenguas indígenas, lo cual "es un logro", expresaron diversas organizaciones indígenas, en el marco de la celebración, hoy, del Día Mundial de la Lengua Materna,

Por otra parte, las organizaciones indígenas reclaman que tanto la pregunta 23 como la 24 del Censo "invisibilizan estadísticamente" a los pueblos originarios y sus lenguas, por lo que presentaron una medida cautelar para impedir la impresión de los formularios.

"La diferencia con otros censos, y esta es la gran novedad, es que se le va a preguntar a toda la población -antes era a una muestra- si es descendiente indígena o de pueblos originarios y también si habla la lengua de ese pueblo", informaron a Télam desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La pregunta 22 del censo de este año consulta si la persona encuestada "se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios", mientras la 23 pregunta "de qué pueblo", y deja un espacio para completar con el nombre.

Para Verónica Azpiroz Cleñán, politóloga mapuche e integrante del Tejido de Profesionales Indígenas, "dejar los casilleros en blanco y no nombrar a los 39 nombres de los pueblos originarios significa invisibilización estadística".

En tanto, la vigésimo cuarta pregunta dice: "¿Habla y/o entiende la lengua de ese pueblo indígena u originario?"

"La pregunta es un logro porque hicimos una campaña para que se incluyera en el cuestionario la pregunta sobre lenguas indígenas, lengua de señas y lenguas migrantes", dijo Verónica a Télam.

Sin embargo, desde el Tejido de Profesionales Indígenas advirtieron que esta pregunta no se realizará en todo el territorio argentino, no consultará sobre lengua de señas ni migrantes y no enlistará los nombres de las lenguas.

"En el 2001 y 2010 se aplicó la pregunta 'por la variable étnica' a una muestra, no a la totalidad de la población. Es la misma lógica que se quiere hacer ahora con la pregunta por las lenguas. Obviamente, el resultado va a dar menos cantidad", indicó la politóloga mapuche.

Además, continuó: "Si la persona no pertenece a un pueblo originario y habla una lengua indígena no es tildada. Por eso, estamos pidiendo que se modifique esa pregunta y sea 'además del español, ¿qué otra lengua habla, aprende y/o entiende con su familia o su comunidad?'".

Desde el INDEC indicaron que agregar los nombres tanto de los pueblos originarios como de las lenguas, "se traduce en más tiempo para completar el censo" y sostuvieron que "el censo es la gran muestra maestra en términos estadísticos que después remite en hacer encuestas específicas representativas y analizar temáticas puntuales".

Ante esta situación, pueblos originarios presentaron una medida cautelar "para que se impida la impresión de los formularios censales hasta que no se modifique la pregunta 23 y 24", informó Verónica. (Télam)