Horóscopo del lunes 20 de marzo, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Mucho ánimo para intentar una búsqueda interna que apuntaría a tratar de mejorar la calidad de vida interior. Los encuentros con determinada persona que les interesa podrían ser más frecuentes, anímense. Momento de color: carmesí.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) La idoneidad propia de ustedes en el terreno laboral quedará demostrada por la brillantez de sus soluciones. La carga emotiva que pongan en su relación afectiva será positiva, no teman hacer lo que se siente. Momento de color: amarillo tenue.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) El espacio emotivo tomará mayor parte de su tiempo, traten de permitirse sentir las cosas sin la dosis de temor que aparece habitualmente. Superan un inconveniente laboral en el día que lo alivia. Momento de color: rosa.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Traten de no desorientarse con una situación que surge en el lugar de trabajo, simplemente concéntrense en la solución. Creer en uno mismo, base en la vida. Una esperada visita les levanta el ánimo. Momento de color: verde agua.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Noticia favorable de una esperada respuesta les llega finalmente. Es una fecha indicada para los comienzos. Logran que los escuchen en su lugar de trabajo. Sería interesante que intenten retomar esa relación afectiva. Momento de color: anaranjado.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) La buena nueva es una contestación que reciben en el día de la fecha que los hará proyectar cosas que tiene en mente para el futuro. Un estado anímico ideal para establecer un diálogo necesario con su pareja. Momento de color: celeste.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Cambio de idea sobre una cita a la que deberían concurrir y no deseaban. Traten de afrontar diálogo para poner las cosas en claro con un familiar de importancia. Actividad más que completa en su lugar de trabajo. Descansen. Momento de color: azul.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) La atención del día con respecto a sus finanzas podría generarles angustia. Aprendan a recibir las noticias sin poner tanto de ustedes. Tranquilidad. Descubren que pueden lograr lo que esperan. Momento de color: crema.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Completan un proyecto con la ayuda de alguien del entorno familiar. Las cosas que suponían con respecto a la persona con la que mantienen una relación afectiva las confirmará. Tener paciencia y seguir adelante siempre. Momento de color: manzana roja.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Gratificación en su lugar de trabajo por el buen desempeño. A veces el estado anímico los lleva a terrenos que no les hacen falta conocer. Traten de mantener la calma y no caer en tristezas profundas. Nuestro bienestar depende de nosotros mismos. Momento de color: fucsia.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Con buen ánimo desde el despertar les da claridad a los pensamientos para resolver una situación complicada que surge en su lugar de trabajo. La relación afectiva crece favorablemente, traten de compenetrarse más. Momento de color: azabache.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Buena jornada para hacer orden en el hogar. No regalen su tiempo, háganse valer ante los demás y sobre todo ante ustedes mismos. La esperanza afectiva cubierta. Podrían conocer personas que los ayuden en su plano laboral. Momento de color: maíz.

Horóscopo del martes 21 de marzo, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) No adjudiquen sus propias actitudes al otro. La calidad en su relación de pareja la pondrán ambos. No olviden que las cosas resultan positivas si la intención es buena. Un llamado importante de alguien que conocen les ofrece una propuesta laboral. Momento de color: caoba.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Suman una relación interesante en su vida laboral. Los inconvenientes caseros que surjan en esta jornada traten de manejarlos con tranquilidad. Imprevistos que pueden alterar su buen ánimo. Procuren no alterarse por cualquier cosa. Momento de color: rojizo.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Un secreto sale a luz. No se impacten por lo que vean ustedes sabían que esa persona tenía un matiz que no convencía demasiado a su confianza. Comienzo de una actividad. Reconocer que a veces fallamos todos, nos hace comprensivos. Momento de color: apio.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Posibilidades de cambio de pensamiento. Se inquietarían por una respuesta poco agradable que alguien del entorno laboral les daría. Su espontaneidad inusual será benéfica para decir la opinión acertada por cuestión que surge. Momento de color: verde.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Todo indicaría que la relación afectiva podría encaminarse en una nueva etapa de mayor comprensión y apego. No desestimen la posibilidad de sumar actividad a la rutina diaria. Es importante darnos tiempo para estar bien. Momento de color: blanco.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) No se desanimen por gesto negativo de alguien del entorno laboral. Estaría en sus planes realizar un viaje y probar destino. Nada escapa a la realidad de que su situación actual daría para eso. Pero no siempre es el lugar donde estemos. Momento de color: lila.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Comprometida conversación con alguien de su entorno laboral. A veces debemos medir lo que decimos para no ser mal interpretados. Surgiría la oportunidad de concurrir a una reunión importante. Día para usar el tacto que tenemos. Momento de color: perla.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Su amplia capacidad de mando y su carismática forma de ser los harán lucirse frente a quienes los rodean. Los logros personales siempre tienen la posibilidad de materializarse, saber que las cosas se encaminan en algún momento. Momento de color: oro.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Manejen con prudencia ese vínculo amoroso que mantiene con esa persona indecisa. Tener en cuenta que el amor siempre es positivo cuando las condiciones están dadas, pero es de a dos. Momento de color: gris.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Surge posibilidad de concurrir a una reunión interesante en el plano social. Su lucha interna podría generarles angustia, traten de compartir sus cosas y de buscar apoyo en quienes ustedes saben que se lo pueden dar. Momento de color: celeste pastel.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) No se detengan a escuchar versiones que vienen de fuentes poco creíbles, limítense a ver la realidad. La buena predisposición suya frente a sus afectos los harán sentirse más relajados. Todo mejor. Momento de color: turquesa.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Se animarán a resolver un problema que tiene que ver con sus relaciones afectivas. Quedarán claras sus opiniones y sus conceptos en reunión laboral. Deberían aprovechar la jornada para realizar trámites atrasados. Momento de color: uva.

Horóscopo del miércoles 22 de marzo, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Sentirán que se agobian por los requerimientos diarios. Traten de hacer lo que pueden y no lo que los demás quieren. Si nosotros evolucionamos los que nos rodean lo harían también. Momento de color: azul ultramar.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Sin inconvenientes las entrevistas laborales. Estaría a punto de concretarse un sueño que tienen desde hace tiempo en el área de sus actividades. No malinterpreten una insinuación que alguien que conocen les haga. Momento de color: bordó.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Deberían aprender a no manejar las cosas impulsivamente. Comprendamos que los demás pueden equivocarse y que eso no habla de malas intenciones siempre. La consideración, la comprensión, hace bien a todos. Momento de color: rosa viejo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) La buena predisposición frente a situación que surge en su lugar de trabajo los hará manejarse sin temores. Día de iluminación cerebral que les hará solucionar varios problemas. No olviden el valor que implica creer en uno mismo. Momento de color: violeta.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Demuestran su sensibilidad frente a un hecho emocional que surge. Las cosas a veces nos disparan sentimientos que no deberíamos negar. Llega alguien a sus vidas. Recuerden que todo comienzo puede traer algo importante a nuestras vidas. Momento de color: limón.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) No inicien la jornada con sentimientos de culpa por cosas internas que les ocurren. Sepamos que no siempre podemos manejar las cosas de nuestra vida privada como queremos o quieren los demás. Apelen a ser auténticos. Momento de color: agua.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Obtienen un reconocimiento por su capacidad laboral. No siempre las cuestiones del corazón son correspondidas como esperamos. El objetivo debería ser encontrar ser feliz y no quedarnos afectivamente en donde no debemos. Momento de color: púrpura.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Cierto aire de soledad que los lleva a animarse a buscar amistad. Se plasma en sus mentes la necesidad nueva de buscar hacer cosas por ustedes mismos. No deberían postergar las decisiones que toman cuando se trata de proyectos propios. Momento de color: rosado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Por razones emocionales se sentirían algo confundidos. Un complicado diálogo cerrado y sin grandes opciones podría darse si hacen oídos a una sugerencia poco agradable que les hacen. La altura se la demuestra a veces con silencio. Momento de color: crudo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Sin novedades esperadas por hoy en lo familiar. Posibilidad de rehacer un vínculo amistoso que se había disuelto por malentendidos. La especial relación que tienen con alguien que trabaja con ustedes los ayudará a resolver un problema. Momento de color: azul Francia.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Alguien les avisa sobre algo que deben tener en cuenta. Logran una reunión con persona que tienen poder en su lugar de trabajo. No teman plantear sus cosas con la naturalidad que lo caracteriza. Un acercamiento especial con quien mantuvieron cierta relación en su pasado. Momento de color: plateado.

Piscis (19 de febrero al 20de marzo) Reconocimiento en la pareja. Afinidad. La continuidad de una relación afectivo-laboral los llevará a tomar una decisión en sus vidas. El punto es ser verdadero y estar seguros de lo que queremos. Ser responsables de nuestros actos siempre. Momento de color: rojo.

Horóscopo del jueves 23 de marzo, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Altibajo emocional, traten de lograr equilibrio. Se interrumpiría un proyecto para realizar otro con mayor posibilidad de éxito. No se sumen a la discordia y traten de manejar sus impulsos en la relación de pareja. Serenidad. Momento de color: marrón.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Jornada para pensar varias cosas. Día austero. Las cosas caminan, lentas pero seguras. La novedad mayor viene del lado de la relación afectiva que se afianza más. Todo aunque no queramos mantiene su ritmo, todo tiene su lógica. Momento de color: verde oscuro.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) La sorpresa del día vendría de la mano de un amigo. Averiguarán por algo que les interesa en su lugar de trabajo y sacarán una conclusión positiva. Tranquilidad. Espacio que dedicarán a romper un poco con su rutina, actividad física. Momento de color: violáceo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Casi con el tiempo justo por las tareas, no se agoten. Se dan cuenta de algo importante que los lleva a tomar decisiones en el plano laboral. El camino pareciera que les trae una ruta nueva por la que podrían encontrar una salida económica más rápida. El punto es no quedarse. Momento de color: añil.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Apertura de ideas en reuniones importantes que mantendrán por su trabajo. Aparecen posibilidades de mejoras. Un encuentro al que no querían concurrir los hace cambiar de idea al corroborar que todo puede funcionar. Las cosas que sospechamos ameritan ser comprobadas. Momento de color: rojo brillante.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) El mensaje sentimental será muy bien recibido por quien ustedes esperan. Se produce una sensación de compenetración con el otro. Advertencia que llega a tiempo en el área laboral. No apresurarse en resolver. Momento de color: verde hoja.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Si no hablan con quien deben no verán los resultados que esperan. Debemos entender que la lucha por lo que se necesita a veces no es fácil realizarla. Inconveniente que superan en el plano familiar. Están seguros de lo que se quieren. Momento de color: berenjena.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Espontánea reunión en el trabajo de la que sacarán buenas conclusiones para su beneficio. Buenos ánimos y ganas de lograr triunfos será la manera de pasar la jornada. Usan la energía a favor. Sostengan ese equilibrio. Momento de color: solferino.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Estado de ansiedad frente a la falta de respuestas en el área laboral. Sepan que las cosas a veces tardan un poco más de lo previsto. Lucidez para resolver un problema. Con la ansiedad no llegamos a ningún lado. Momento de color: beige.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Episodio que concluye bien en el plano salud. No se auto mediquen y concurran al médico. Inesperada visita que les hará olvidar los malos ratos haciéndolos conectar con recuerdos lindos. Día para agradecer los buenos momentos que la vida nos da. Momento de color: perlado.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Improvisan una reunión con personas de su ambiente laboral. Solidaridad y amistad. Hay un nuevo modo de encarar la actividad que los ayudará a estar mejor. La rutina para el acuariano es una molestia constante. Alivio. Momento de color: celeste.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Clarifican con alguien de su entorno laboral cosas que vienen de hace tiempo. Todo estaría más consolidado si se sinceran con respecto a lo que sienten ustedes y sus parejas. Saber que la palabra es un don que tenemos. Momento de color: azabache.

Horóscopo del viernes 24 de marzo, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Podría llegar un dinero que les deben. Hoy algo que les daría cierto alivio en el plano económico. Los suyos esperan de ustedes más que una gratificación económica verlos tranquilos. Hay que reconocer las prioridades. Momento de color: dorado.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Interesante sensación interna de entablar nuevas relaciones en el contexto social los llevará a tratar de manejarse en otros ambientes. No desechen la posibilidad de pensar en un viaje de placer. Saber que hay cosas que se dan por única vez. Momento de color: aceituna.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Una especial consideración tendrán por ustedes con respecto a un inconveniente. La plenitud de los sentimientos en esa relación que comienza, verán con sus propios ojos venir lo que desde hace tanto tiempo esperan ver. Momento de color: avellana.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cuidado con el stress, comprendan que su rendimiento no es el mismo en ninguno de sus aspectos cotidianos. Aprendan a hacer lo que pueden y no el triple. Llega alguien a sus vidas. En la vida las cosas llegan si deben llegar. Momento de color: violeta.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Llega el momento en el que deberán tomar una decisión importante que refiere a su situación afectiva. Los días los confundirán más si no llaman a la persona que los hace pensar tanto. Es siempre mejor tener la verdad y no la duda. Momento de color: magenta.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Sentirán que el día no les alcanza por la cantidad de cosas que tienen que hacer. Den prioridad a todo lo que tenga que ver con el arreglo de sus papeles. Se sienten vigorizados por un proyecto nuevo, lo natural es el orden para los virginianos. Momento de color: celeste.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Sorpresivamente reciben un ofrecimiento que aliviará mucho sus compromisos económicos. Ponen en palabras una inquietud y son escuchados más de lo que suponen. Alegría. Con el correr del tiempo las cosas se van solucionando. Momento de color: amarillo fuerte.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Su carisma y su matiz de líder los mostrará hoy frente a quienes comparten su jornada laboral. Nuevos horizontes y nuevas responsabilidades pueden darse a partir de estos días. No se agoten. Momento de color: blanco.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Ultiman detalles para concretar una importante entrevista en el área de sus actividades. Una información que les llega de buena fuente los previene de cometer un error. Entender que no somos los dueños de la verdad. Momento de color: sabayón.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Muy provechosa jornada en la que demuestran sus capacidades de análisis frente a disyuntiva que se les presenta. No escatimen en dar una información a quienes les será útil. Retribución celestial ante los gestos buenos. Momento de color: perla.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) La alternativa que les quedaría en una situación laboral que vivirán será callar. A veces debemos dejar pasar ciertas cosas para que lleguen sin inconveniente otras. Paciencia. Las cosas importantes no pasan por el orgullo. Momento de color: anaranjado.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Es probable que una promesa esperada no se dé momentáneamente. Hay un obstáculo que deberán pasar para tener acceso a su proyecto. Consulten con persona idónea lo que no pueden aclarar solos. Perspectiva nueva. Momento de color: ámbar.

Horóscopo del sábado 25 de marzo, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos inteligencia emocional para resolver situaciones en el plano familiar. Dedicación necesaria que todos debiéramos realizar. El amor tranquilo, aprendiendo día a día buscando lo mejor del otro. Sientan que las cosas pueden estar siempre mejor. Momento: de color té verde.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Taurinos evalúen si realmente es el momento como para iniciar un emprendimiento con mucho gasto, analicen las variables y estén atentos. Las dificultades en el área afectiva, podrían llevarlos a sentir tristeza. Procuren no exagerar ni manejarse desde la terquedad. Equilibren las emociones. Momento: de color verde palta.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Nuevas ideas respecto a sus actividades geminianos que los tentarán con poder proyectarse en otras cosas. Lucidez. Los movimientos del corazón estarán muy compenetrados en tratar de consolidar relaciones de pareja. Distiéndanse. Momento: de color zanahoria.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Color de esperanza nueva dándoles a las almas mayor animosidad Se rejuvenecen los ánimos y se repletan de buenas señales. Corazón con ganas de dejar atrás conflictos innecesarios. Analizan posibilidades de encarar nuevos rumbos laborales. Momento: de color melón.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Traten de simplificar las reacciones ante las circunstancias que se presenten, son naturales los problemas en la vida, sepan esperar. El amor con lindos momentos que debieran aprovechar y analizar la importancia de estar bien. Momento: de color rosa.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Los virginianos alertados por exageraciones propias respecto a situaciones laborales. Tranquilicen sus ansias y emociones distrayéndose con algo que les guste, hoy es sábado, dejen fluir los tiempos. El amor con sensación de pertenencia y estabilidad. Momento: de color lila.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos cuando un pensamiento se transforma en obsesión, deberían poder frenarlo y cambiarlo de inmediato. El juego con las emociones, no debe transformarse en costumbre. Busquen el momento para mantener ese diálogo que esperan. Momento: de color uva.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Quizás uno de los días con mayor energía aprovechable dado su equilibrio y buen uso de la intelectualidad. Verán reflejadas sus expectativas en el campo esperado. No olviden ocuparse también del corazón que llama. Momento: de color amarillo tenue.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Capacidad y empuje en esta jornada con bastante ocupación intelectual. Procuren plasmar los pensamientos que aluden a posibles emprendimientos, no teman, crean en ustedes. Día lúcido y con mucha animosidad. Amor acompañando. Momento: de color turquesa.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Sensación de tener que hacer ciertos cambios en el modo de encarar las finanzas familiares. Ustedes son muy idóneos en el manejo económico. Hay nuevas e interesantes ideas para emprender a futuro. Cálido llamado. Momento: de color blanco.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos sepan medir sus palabras aún teniendo razón. No es apropiado herir ni sumar problemas al problema mismo. Conectarse con personas amigas es una buena costumbre, compartir la vida con quienes queremos es importante. Aprovechen esta etapa. Momento: de color dorado.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Traten de ocuparse de los temas que los preocupan en el plano financiero. No sumirse en los pensamientos que los vinculan a su pasado afectivo también sería la clave del día. A veces caemos, pero lo mejor es levantarse y seguir. Momento: de color esmeralda.

Horóscopo del domingo 26 de marzo, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Buen resumen en este día evaluando las cosas que nos pasan y su curso. Posibilidad de llegar a tomarse la libertad de concluir vínculos que quizás ya hayan dado lo que tenían para dar. La distancia ayuda a aquellos que no conviven. Momento: de color blanco.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Los taurinos con buen semblante y ánimos renovados para poder obtener momentos gratos. Es interesante poder decidir pasarla bien, y no quedarse en la sensación temerosa de no poder hacerlo o esperar que otro lo decida. Momento: de color jade.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Recuerdos que vienen a la memoria y que podrían hacerles pasar momentos algo tensos o tristes que dilatarían las cosas que se suponían superadas. No es malo recordar para poder evaluar y madurar sobre lo vivido siempre que lo veamos como pasado. Momento: de color violeta.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Aprovechar el buen humor y animarse a buscar conectarse con amigos o familiares aprovechando las posibilidades que dan estos tiempos de contar con espacio horario para relajar y llamarse. Las distancias físicas no lo son todo. Momento: de color rosa.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Los leoninos a la carga con muchas ganas de concentrarse en programar ideas a plasmar en el plano de las actividades que les entusiasma mucho. Lograrán lo que se llama desenchufarse de las preocupaciones diarias. Mucha alegría y energías renovadas en general. Momento: de color amarillo oro.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Sin caer en las dudas ni en análisis exagerados, traten virginianos de poder liberar algo de ese espíritu conservado que sin duda tienen y a veces los tensiona. Busquen, enriquezcan su curiosidad y liberen el orden rutinario. Dense permisos. Momento: de color fucsia.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos con bastante tarea dentro de los hogares, hoy muy apto para liberar energías cambiando las cosas de lugar, haciendo limpieza profunda y ordenando el placard. Novedades alentadoras en el plano afectivo. Consolidación. Momento: de color verde.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Habita en ustedes una sensación que valdría llamarse celos. En este día podrían aprovechar para pensar y profundizar en las actitudes y modo de encarar los vínculos personales. Traten de conciliar con la idea de poder liberarse de eso. Momento: de color púrpura.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sagitarianos con un día en el que sentirían ganas de ver o estar con las personas por las que sienten afecto. La nostalgia no es la opción cambien esa sensación melancólica por asumir que hoy así es la realidad y que no quita estar unidos y en contacto. Momento: de color malva.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Capricornianos la propuesta del día sería esquivar la irritabilidad y buscar conectarse con la mejor parte de ustedes mismos y de quienes los rodean. Enojarse siempre daña, en cambio poner buen humor a la vida, nos cura. Miren o imaginen al sol. Momento: de color rosa.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Acuarianos con la energía adecuada para poder tener una buena y sana sensación de conciliación y de revisión de las relaciones afectivas. A veces ustedes se aíslan sin dejar quizás modo de poder tratar de llegarles. Apertura y nuevos aires. Momento: de color azul.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Los piscianos con mucha intuición en este día con preguntas que tendrán las respuestas. El amor a veces duele pero lo importantes es su existencia y poder ver que está y que vale la pena apostar. No posterguen diálogos. Momento: de color perla. (Télam)