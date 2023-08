El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) junto a L´Oréal Argentina, anunciaron hoy una nueva convocatoria del Premio Nacional L´Oréal-Unesco "Por las Mujeres en la Ciencia" 2023, en el que podrán postularse investigadoras y becarias postdoctorales que lleven a cabo sus trabajos en el área de "Ciencias de la vida", se informó oficialmente.

El certamen, que distingue "la excelencia científica y estimula la participación de las mujeres en el ámbito científico", llevará adelante la 17° edición del premio, cuyas las postulaciones podrán ser enviadas hasta el 25 de agosto, se indicó a través de un comunicado.

En esta ocasión, se reconocerá la trayectoria de una investigadora de hasta 54 años de edad y también se premiará la formación y el desarrollo de una joven investigadora o becaria posdoctoral de hasta 36 años.

Además de los reconocimientos económicos, que son de 3 millones de pesos para la categoría de hasta 54 años y 2 millones para la de hasta 36, se otorgarán dos menciones especiales, tanto para la categoría "Premio", como para la categoría "Beca".

Los proyectos deberán estar enmarcados en la categoría de "Ciencias de la vida", específicamente en una o varias esferas de alguna de las siguientes áreas o disciplinas de las Ciencias Médicas, Ciencias Biológicas, Ciencias Bioquímicas y Biología Molecular, Ciencias Veterinarias, Biotecnología y Fisiología.

"En un mundo donde la transformación es constante, nos vemos impulsados a fortalecer nuestro compromiso con las crecientes necesidades sociales y ambientales que enfrentamos. En este contexto, se destaca la importancia de la labor científica y su invaluable contribución al bienestar colectivo", expresó Jean-Noël Divet, Director General de L'Oréal Groupe Argentina.

Entre los requisitos para el "Premio Nacional", se encuentra: pertenecer a la carrera de investigadora del Conicet, ser directora de un proyecto que se encuentre en curso, tener hasta 54 años de edad inclusive al cierre de la convocatoria.

Para la categoría "Beca" los requisitos son: pertenecer a la carrera de investigadora del Conicet, ser becaria posdoctoral del consejo o tener beca de reinserción, participar de un proyecto que se encuentre en curso, tener hasta 36 años de edad inclusive al cierre de la convocatoria.

Desde L'Oréal destacaron también que los proyectos deben estar vinculados a alguna de las disciplinas anteriormente mencionadas y que se realicen en la Argentina (válido para todo el Territorio Nacional, Antártida e Islas del Atlántico Sur).

En ambos casos, no serán consideradas para postularse en la candidatura las ganadoras de las ediciones anteriores del Premio o ganadoras del Premio Internacional. Tampoco serán consideradas las ganadoras de Becas Internacionales Unesco-L'Oréal "For Women in Science".

Los trabajos presentados serán evaluados por un comité de especialistas, y un jurado de notables elegirá a las dos mujeres distinguidas que se destaquen por "su dedicación, compromiso, beneficios, y por el aporte al desarrollo de la investigación e impacto en la Argentina", indicó L´Oréal.

Para inscribirse y consultar más información se debe ingresar a: https://www.conicet.gov.ar/premio-loreal/

