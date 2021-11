La Corte Suprema dejó firme la condena a seis años y medio de prisión contra el ex fiscal Julio César Castro, quien estuvo a cargo de la Unidad Fiscal especializada en Delitos Sexuales, por el delito de abuso sexual contra una ex pareja. Castro fue condenado en noviembre de 2019 y destituido en abril pasado, por lo que quedó desprovisto de fueros y en condiciones de ser detenido. La Corte, en su último acuerdo y por unanimidad, rechazó el último recurso que quedaba pendiente, con lo que la condena adquirió fuerza de "cosa juzgada". Castro fue condenado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves agravadas por haber mediado un contexto de violencia de género". La condena fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 y confirmada por la Sala Segunda de la Cámara de Casación porteña, que además le rechazó un recurso extraordinario para llegar a la Corte. El único paso que faltaba era un pronunciamiento del máximo tribunal ante un recurso "directo" o de "queja", que fue desestimado por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Esa fórmula implica que la Corte desestimó la última apelación por "inadmisible", sin siquiera adentrarse en el análisis del planteo de la defensa, a cargo de las abogadas Roxana Piña y Pamela Aguirre. Las mismas abogadas habían defendido a Castro en el juicio político al que fue sometido en abril pasado, y que terminó con su destitución. Castro fue condenado por la violación de su pareja, con la que había culminado una tormentosa relación, en un período entre octubre de 2016 y marzo de 2017. Castro estaba a punto de ser nombrado juez federal (su pliego estaba a la espera del Acuerdo del Senado) cuando ocurrieron los hechos por los que finalmente terminó condenado. El ex fiscal fue acusado de haber obligado a su pareja a mantener relaciones sexuales por la fuerza, profiriendo además frases altamente agresivas. "Yo amé a esa mujer, yo reconozco que teníamos una relación conflictiva… Jamás, jamás le hice daño, jamás sería capaz de abusar sexualmente de una mujer", se defendió Castro durante el juicio. NE/OM NA