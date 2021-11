El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de San Luis confirmó la sentencia de 25 años de prisión a un hombre condenado por la privación ilegitima de la libertad y el abuso sexual con acceso carnal de su ex pareja, ante un pedido de nulidad presentado por el defensor encausado, que había argumentado que el hecho no estaba probado porque la víctima no había planeado un "escape" de la situación.

La sentencia a 25 años de prisión fue dictada por la Cámara Penal N° 1 y elevada al STJ, bajo la consideración que la víctima “no articuló alguna forma de llamar la atención y así poder requerir auxilio para su persona y la de su hija”, ante lo que el máximo tribunal reafirmó que "una víctima de violencia de género no es responsable por no planear un escape de las acciones de su agresor".

Se trata del caso de una mujer que fue secuestrada y abusada durante meses por quien era su pareja. La hija de ambos también presenció todos estos hechos, lo que afectó gravemente su salud mental, y le causó ansiedad, desescolarización, aislamiento familiar, sumisión al secreto y participación en los atentados contra su madre, entre otras situaciones que afectaron su normal desarrollo, informaron hoy fuentes judiciales.

En el fallo, el STJ consideró que esta forma de evaluar el hecho pretendía poner atención a lo que la víctima “no hizo” por su libertad y la de su hija, y desplazar la atención de lo que “si hizo” el victimario para evitar su responsabilidad.

Para arribar a esta conclusión, el máximo Tribunal tuvo en cuenta el contexto de vulnerabilidad y de violencia de género en el que se desarrollaron los diversos delitos cometidos: privación ilegítima de la libertad, abusos sexuales y lesiones graves.

Los hechos se evaluaron en el marco de un “ecosistema violento” que impuso el condenado a las víctimas, en donde los excesos se fueron “instalando en la cotidianidad”.

También, el fallo explica que, en el marco de la violencia doméstica, “la mujer se encuentra entrampada en un círculo vicioso del que no puede salir, porque tiene miedo a represalias, sabe que en cualquier momento la agresión va a suceder.

Asimismo, se indicó que la víctima de violencia se va aislando y muy pocas veces cuenta lo sucedido, ya sea por miedo o vergüenza”, por lo tanto, la mujer no puede actuar, ya que está sometida y despojada de sus redes de contención, situación que es generada y construida por el victimario.

Este caso llegó a Casación tras la presentación del abogado del condenado y es un recurso jurídico que permite que el Superior Tribunal de Justicia revise una decisión de una Cámara.

No obstante, el máximo Tribunal confirmó la sentencia condenatoria y destacó que se aplicó la legislación vigente y específica, de orden público (Ley Nº 26.485) y convenciones de rango constitucional, y que los hechos y la prueba aportada a la causa se interpretaron dentro de un contexto de violencia de género.

En el mismo sentido, el STJ provincial consideró que la pena fue proporcional en función del contexto de desigualdad de género, a partir del cual se realizó "una valoración armónica y conjunta del material ilícito". (Télam)