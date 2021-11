Un total de 33 nuevos casos de la variante Delta de coronavirus se detectaron en Salta en la última semana, con lo que ya ascienden a 206 las personas que contrajeron la Covid-19 con esta mutación del virus, que es predominante en la provincia.

"Dieciocho casos se notificaron en el departamento San Martín, uno en Rosario de la Frontera, 10 en Capital, uno en Cachi, dos en Cafayate y uno en Chicoana", informó la jefa del programa de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud, Paula Herrera.

En Salta contrajeron coronavirus con la variante Delta 206 personas en 13 departamentos de la provincia.

"En este momento, Delta es la variante predominante del virus en Salta, ya que es altamente transmisible y se propaga más rápidamente que los primeros tipos de SARS-CoV-2. Actualmente nos encontramos con un nivel estable de casos" dijo Herrera.

La funcionaria dijo a la prensa que "hoy no podemos afirmar que tenemos un aumento significativo de contagios en la provincia, pero sabemos que Delta es más transmisible y que podría aumentar el número de personas que contraen esta enfermedad"

Asimismo, manifestó que, para disminuir los contagios, "es importante usar el barbijo, testearse ante la presencia de síntomas, y aplicarse la vacuna contra la Covid-19".

"La vacuna evita el cuadro grave y la hospitalización por cualquier variante, no sólo por Delta. Por ello, debemos poner el foco en el no vacunado. Asimismo, aquellos vecinos que aún no completaron su esquema de vacunación o que todavía no se hayan inoculado, deben acercarse a los servicios de salud", finalizó la profesional. (Télam)