El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó esta tarde que se detectaron en las últimas horas 13 casos de triquinosis, enfermedad relacionada con la ingesta de cerdo y sus derivados en mal estado, en ciudadanos de la capital provincial.

Todos los pacientes fueron atendidos en distintos centros de salud y continuaban con su tratamiento y asistencia de manera ambulatoria.

De acuerdo a las entrevistas epidemiológicas realizadas, en estos casos se identificó el consumo de salame y chorizo, sin identificación de marca, de diferentes comercios de la ciudad.

Por el momento, no se pudo establecer el origen del alimento y las investigaciones están a cargo de la División de Zoonosis del Ministerio de Salud de Córdoba, y Calidad Alimentaria de la Municipalidad de Córdoba.

La cartera sanitaria informó que, inicialmente, los síntomas pueden confundirse con Gripe o Covid 19, con fiebre, dolor muscular intenso, dolor de cabeza y dolor e hinchazón alrededor de los ojos, en tanto que pueden aparecer signos gastrointestinales como diarrea y vómitos.

Las autoridades piden no consumir carnes crudas y/o chacinados caseros que no hayan sido inspeccionados previamente a la elaboración, verificar la etiqueta de los productos y no consumir choripán en puestos no autorizados o no habilitados. (Télam)