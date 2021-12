El conductor de un auto que intentaba evadir un control de alcoholemia instalado en el centro de la capital tucumana terminó chocando a un inspector, tras lo cual agredió a un policía y finalmente se negó a realizarse la prueba y a entregar el vehículo, por lo que fue detenido, informaron fuentes oficiales.

El hecho ocurrió esta mañana en la avenida Salta al 100, pleno centro de la capital de Tucumán, cuando un hombre que circulaba en su auto avanzó sobre un control de alcoholemia dispuesto en esa zona, pese a que los inspectores de tránsito le pidieron que frene.

En esas circunstancias el conductor chocó a uno de los inspectores provocándole una lesión en la pierna, luego detuvo el vehículo y dijo a los agentes de la policía presentes en el lugar que trabajaba como personal de Salud y necesitaba atender una emergencia.

Sin embargo, se negó a bajarse del auto y a realizarse la prueba de alcoholemia.

Ante esta situación, le informaron que debían retener el vehículo, pero el hombre pidió a un agente que subiera en el vehículo para poder dirigirse hasta el corralón donde se llevan autos y motos secuestradas.

Cuando el agente entró, lo agredió a golpes, arrancó el auto y chocó con la columna de un edificio mientras intentaba ingresar a un garaje para escapar.

Luego de forcejear, el policía se bajó del auto y el conductor ingresó finalmente al edificio.

“Me acerqué pacíficamente a decirle que debíamos retener su auto, me pidió que suba, que él iba a ir hasta el corralón. Cuando abordé el vehículo dobló repentinamente para ingresar al estacionamiento del edificio, me pegó un codazo en el cuello y chocó con la pared, por lo que atiné a sacarle las llaves y me siguió agrediendo”, contó el sargento de apellido Peñón a los medios locales.

El subsecretario de Tránsito de la capital provincial, Enrique Romero, calificó el hecho como "una vergüenza".

"Se trata de un profesional de la Salud que estaba en estado de alteración y atropelló a un inspector de tránsito y agredió a un agente de la policía; dice que iba con una urgencia, pero no tenía ningún tipo de documentación", agregó.

Romero aseguró que el hombre “se negó a darnos el vehículo, a hacerse el control y se intentó dar a la fuga".

El funcionario indicó que van “a proceder a la detención” del infractor, así como también “se va a secuestrar el vehículo y vamos a inhabilitar su licencia de conducir”.

En tanto, informó que el inspector que fue chocado se encuentra fuera de peligro. (Télam)