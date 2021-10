A casi cuatro años de la pelea que protagonizaron Charlotte y Alexander Caniggia y el periodista Pablo Layus en un boliche durante la temporada teatral de Villa Carlos Paz en 2017, por la que el entonces cronista de Intrusos los denunció por "lesiones y amenazas", la Justicia de Córdoba falló en contra de los hijos de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. La Cámara Novena del Crimen de la ciudad de Córdoba encontró culpable a Alex y lo condenó a seis meses de prisión en suspenso por amenazas y 80 horas de tareas comunitarias. Mientras, Charlotte recibió un mes de prisión en suspenso y 60 horas de trabajo comunitario.

En relación a las lesiones, tanto el joven de 28 años como su mánager, Fabián Esperón, fueron absueltos. El enfrentamiento tuvo lugar el 16 de febrero de 2017 en el boliche Keops, donde el ex participante de MasterChef Celebrity discutió con un empleado de seguridad del lugar y el periodista quiso registrar lo que estaba ocurriendo con su teléfono celular, pero Charlotte se lo arrebató de las manos y lo estrelló contra el piso. "Yo fui invitado a esta fiesta, de hecho la invitación la hicieron al aire en Intrusos, y después el mánager me dijo que era un traidor por ir a grabar con mi celular lo que estaba pasando. Eso fue tomado como una amenaza. Charlotte no quiso ver las imágenes de esa noche, pidió irse a otra sala y el primer día del juicio llegó tarde porque estaba descompuesta", explicó el periodista, quien en sus redes aseguró que sigue esperando que los mediáticos le pidan perdón.

Alex desestimó las acusaciones en su contra: "Es una vergüenza la Justicia, tendrían que ocuparse de casos de verdad. Me hacen venir acá porque son más cholulos que la mierda", manifestó en diálogo con la prensa. Y agregó: "Es todo mentira. Yo no amenazo a la gente. No soy Pablo Escobar, no soy un mafioso, hago televisión, nada más". Tras recibir la sentencia del tribunal, hizo un fuerte descargo en sus redes, acompañado por el abogado Alejandro Cipolla, en el que calificaron a la Justicia de "berreta"

"La primera instancia es lamentable", declaró el letrado y el mediático se mostró de acuerdo. Por su parte, Charlotte cerró su cuenta de Instagram y decidió no hacer declaraciones al respecto.