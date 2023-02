El juez Carlos Pecorena condenó a tres años de prisión de cumplimiento efectivo a Luciano Jaureguiber, el ex funcionario de la ciudad bonaerense de Tandil que en 2021 atropelló y mató a un joven. El magistrado consignó aceptar el juicio abreviado y de esta manera solo se le otorgaron tres años de prisión y cinco de inhabilitación para conducir por el delito de homicidio culposo agravado. La resolución del juez generó gran enojo en la familia del joven Sebastián Simón que en todo momento pidieron que Jaureguiber sea juzgado en un juicio oral y público y se le conceda la pena máxima por el delito de "homicidio culposo por conducción de vehículo automotor agravado por la fuga o ausencia de socorro a la víctima". Esto conllevó a que el padre del joven asesinado y dos de los hermanos le propinaran una golpiza al fiscal José Ignacio Calonje: "Nos sentamos y el fiscal no me dejó hablar. Él dijo que tenía disponibilidad de hablar, pero yo hace seis meses le estoy pidiendo audiencia y no me la da. Me cortó y me dijo ‘dejame hablar a mí’, y ahí se enojó mi hijo y le pegó una piña. Yo no alcancé a pegarle", indicó Marcelino Simón al sitio La Voz de Tandil. A pesar de que el joven reconoció el ataque, deberá enfrentar una causa judicial por "lesiones y amenazas" con intervención del fiscal Gustavo Morey. El hecho ocurrió en la madrugada del 6 de diciembre de 2021 cuando la víctima y un amigo caminaban por las calles del barrio La Movediza en Tandil

Allí el entonces director de Espacios Verdes Públicos, Luciano Jaureguiber, lo atropelló con su auto. A pesar de saber lo que había cometido, el funcionario se dio a la fuga dejando tirados sobre el asfalto a los dos jóvenes

El amigo de Sebastián pudo incorporarse y solicitar ayuda, pero Simón, no. Después de siete horas de ocurrido el hecho y de que Sebastián había fallecido, Jaureguiber se entregó en la Comisaría de la zona

Esto generó un fuerte rechazo en la ciudad sobre todo cuando se difundió la información de que el funcionario tuvo una reunión previa con Roberto Pérez, secretario privado del intendente Miguel Lunghi, lo que aumentó las sospechas de un posible encubrimiento

