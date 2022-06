Un hombre de 26 años fue condenado hoy a la pena de 15 años de prisión por intento de homicidio de su pareja, quien también confirmó que sufría violencia de género, en la localidad misionera de El Soberbio, informaron fuentes judiciales.

Rubén Moraes fue declarado culpable del delito de "homicidio agravado por haber sido cometido contra la persona con quien mantenía una relación de pareja y mediando violencia de género, en grado de tentativa", en perjuicio de Susana Caruxa (32).

El hecho por el que fue juzgado ocurrió en la noche del 25 de abril de 2019 cuando el condenado agredió a su concubina con un machete en una vivienda de Colonia Paraíso.

En el momento de la agresión, también estaban presentes en la casa la madre, una hermana, el cuñado y sobrinos de la víctima, que, ensangrentada, tuvo que saltar por una ventana y esconderse debajo del piso y entre matorrales, para poner a salvo su vida.

Durante la madrugada, la mujer salió de su escondite y casi al borde del desmayo, tapó sus heridas con un trapo y fue hasta la comisaría donde lo denunció.

El Tribunal Penal Uno de Oberá, integrado por los jueces Francisco Aguirre (presidente), José Pablo Rivero y Orlando Moreira contemplaron el agravante de la violencia de género pedido por la fiscal en relación a las amenazas y agresiones previas mencionadas por la víctima en su declaración judicial.

El fallo fue coincidente con el requerimiento de la fiscal Estela Salguero, que dijo que "si no se hubiera atajado con los brazos el machetazo iba directo a la cabeza. No la mató porque la víctima se escapó, no porque el acusado no quisiera hacerlo", puntualizó.

Mientras, el defensor particular del acusado, Enrique Meier, solicitó la absolución y aludió que el ataque fue "efecto de la borrachera" y que, "no tuvo intención de matarla"; además, solicitó el cambio de calificación a lesiones leves, lo que finalmente no prosperó.

Rubén Moraes continuará privado de la libertad en la Unidad Penal Uno de Oberá, agregaron las fuentes judiciales. (Télam)