La justicia de San Luis condenó hoy a Federico Núñez a prisión perpetua, por el asesinato de la docente Mónica Ramos, consumado en marzo de 2020, informaron fuentes judiciales.

Luego de una semana de haber iniciado el debate oral y público, el tribunal integrado por Adriana Lucero Alfonso, Julio Fernando y Virna Eguinoa dictó sentencia esta noche, y encontró al acusado culpable por “homicidio doblemente calificado por ser con ensañamiento y criminis causa y robo calificado por mediar escalamiento en concurso real”.

El imputado, que nunca había declarado en toda la investigación, relató hoy en el último día del juicio, por más de dos horas, los hechos de aquel día y de lo que hizo en las horas previas y posteriores al homicidio, ocurrido el 3 de marzo de 2020, y sostuvo que vio a Mónica en una única oportunidad, y que incluso no sabía dónde vivía exactamente.

"Todo esto está armado y no entiendo por qué me lo están haciendo a mí. Soy totalmente inocente de lo que se me acusa, soy inocente", sostuvo Núñez.

La fiscal, Virginia Palacios, en su alegato final solicitó al tribunal la pena máxima para el acusado, pero se descartó la figura de femicidio, que sí lo habían solicitado la defensa por parte de los hijos de la docente.

Mónica Ramos fue encontrada sin vida el 3 de marzo de 2020. De acuerdo con lo que han podido reconstruir los investigadores, el crimen ocurrió al mediodía, entre las 13 y las 13:30 horas, en el domicilio de la víctima, ubicado en Belgrano 110, de la ciudad de San Luis.

La docente de 62 años vivía sola y la autopsia reveló que fue atacada con un arma blanca que le provocó heridas en el cuello, brazos y tórax, que le causaron la muerte por una gran hemorragia (shock hipovolémico).

La casa de Ramos fue incendiada parcialmente y para los investigadores el fuego fue iniciado para borrar rastros.

Federico Núñez llegó al debate oral procesado y con prisión preventiva, dictada el 17 de marzo de 2020 por "homicidio criminis causa en concurso real con robo calificado por escalamiento e incendio".

En la casa de la víctima encontraron un morral con documentación a nombre del sospechoso y en las filmaciones de las cámaras de la calle Belgrano muestran a Núñez merodeando el domicilio. (Télam)