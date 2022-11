Dos activistas belgas contra el cambio climático que la semana pasada atentaron contra el famoso cuadro de Johannes Vermeer "La joven de la perla" fueron condenados a dos meses de prisión por un tribunal neerlandés, con un mes en suspenso. Para poner de manifiesto que ver una obra de arte destruida evoca una sensación similar a ver el planeta destruido, un activista pegó su cabeza al cristal que cubría el famoso cuadro en un museo de La Haya, aunque la obra no resultó dañada. "Una obra de arte que cuelga allí para que todos nosotros la disfrutemos ha sido manchada por unos acusados que consideraron que su mensaje tenía prioridad sobre todo lo demás", expresó el fiscal. El fiscal había pedido cuatro meses de prisión, dos en suspenso, pero la jueza dijo que no quería que su sentencia desanimara a otras personas a manifestarse. Los dos hombres fueron a juicio por la vía rápida, acusados de destrucción y violencia abierta contra la pintura. Un tercer activista, que no estaba de acuerdo con que el juicio fuera por la vía rápida, comparecerá ante el tribunal el viernes. Reuters-NA NA