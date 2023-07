Un camionero fue condenado hoy a 3 años de prisión de ejecución condicional y a 10 años de inhabilitación para conducir vehículos por haber originado un accidente donde murió una persona y otras tres resultaron heridas en la ruta nacional 3 y en el 2018.

La titular del Juzgado Correccional 3 de Bahía Blanca, Susana González La Riva, condenó a Víctor Hugo Hardoy en el marco de una causa investigada por el fiscal Cristian Aguilar y ocurrida el 28 de mayo del 2018 en el kilómetro 669 de la ruta nacional 3, cerca del acceso a la localidad de Punta Alta.

Fuentes judiciales indicaron que "el hecho ocurrió cuando Hardoy, quien no contaba con carnet para manejar camiones y no tenía visión en uno de sus ojos, se trasladaba a bordo de un camión Mercedes Benz con acoplado y al no verificar las condiciones de seguridad, se desprendieron dos ruedas que quedaron depositadas en la ruta".

"En dichas circunstancias, el camionero detuvo su marcha, no colocó las balizas, ni otra indicación, lo que entorpeció la circulación de otro camión Iveco que transitaba por el lugar y cuyo conductor perdió el control y terminó impactando con un Chevrolet Corsa, en el que circulaban cuatro personas", agregaron.

MIRÁ TAMBIÉN Elisa, Beatriz y Valentina son los nombres estratégicos de las tuneleras del Sistema Riachuelo

Según se indicó, como consecuencia del impacto, una persona del automóvil falleció mientras que los otros ocupantes sufrieron lesiones graves y leves.

"El camionero fue condenado por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor, lesiones culposas graves agravadas por la conducción de un vehículo automotor y lesiones culposas leves", agregaron.

Según se indicó, además, la jueza dispuso al camionero la inhabilitación especial por 10 años para conducir vehículos automotores. (Télam)