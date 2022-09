Equipos técnicos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y del Ministerio de Salud, junto con expertos tucumanos, concluyeron esta mañana la recolección de muestras en la clínica privada de la ciudad de San Miguel de Tucumán donde se registró un brote de neumonía bilateral causada por legionella, que afectó a 22 pacientes, de los cuales seis murieron, y en las próximas horas serán enviadas para su análisis al Instituto Malbrán, en la ciudad de Buenos Aires, informó el ministro de Salud provincial, Luis Medina Ruiz.

"Estamos trabajando mucho, hoy se terminaron de recoger las muestras de distintos lugares de la clínica privada Luz Médica, ubicada en Marcos Paz al 900, para ser enviadas al Instituto Malbrán y ser estudiadas", precisó el funcionario, durante una conferencia de prensa.

El titular de la cartera de Salud local presidió una reunión virtual con autoridades del Instituto Malbrán, de la que también participaron en forma presencial el asesor de Vigilancia de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Wilmer Marquiño Quesada; el experto de esa institución José Carlos Espino Méndez; equipos técnicos de Nación y de Tucumán, y el director de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, Carlos Giovacchini.

Medina Ruiz anticipó que el próximo paso será "un tratamiento del inmueble con químicos, donde los expertos nos dejarán un protocolo sobre cómo erradicar la Legionella del edificio".

Con respecto al funcionamiento de la clínica -que se encuentra cerrada y cuyos pacientes fueron trasladados- sostuvo que "no habrá habilitación hasta no tener la seguridad del cien por cien de que la bacteria ya no está"

Un grupo de expertos compuesto por equipos técnicos de la OPS, ingenieros, y profesionales epidemiólogos del Ministerio de Salud de la Nación trabajaron durante tres días en el sanatorio "haciendo el diagnóstico y búsqueda activa, la toma de muestras y el procesamiento de éstas", explicó el funcionario provincial

En cuanto al registro de personas afectadas por el brote, el titular de la cartera de Salud informó que actualmente suman "22 pacientes de los cuales 12 son ambulatorios con seguimiento telefónico del Ministerio de Salud y el Sistema Provincial de Salud (Siprosa), cuatro continúan internados, dos de ellos se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, y seis fallecieron".

"Continuamos con la vigilancia de los agentes de salud o pacientes. Se hará hasta el cumplimiento de 16 días a partir del 3 de septiembre", agregó Medina Ruiz.

Por su parte, el asesor de la OPS Marquiño Quesada indicó que han dejado "las recomendaciones correspondientes y revisamos todos los documentos" y destacó "el enorme esfuerzo que está haciendo" el Ministerio de Salud de Tucumán.

Finalmente, el director de Epidemiología de Nación dijo que, "si bien las investigaciones continúan, las principales acciones ya están tomadas" y ahora se continúa con el seguimiento de la evolución de los pacientes, en cuanto a lo epidemiológico.

En referencia a lo ambiental, Giovacchini sostuvo que "los pasos a seguir son interrumpir la exposición de personas en el lugar - que ya se hizo - y trabajar en los análisis de este brote mediante los laboratorios",

"Todo el trabajo que estamos haciendo es para que no se enfermen más personas y esto está siendo posible gracias a que Tucumán rápidamente detectó el brote", consideró el funcionario nacional.

Ente el 20 y 23 de agosto un grupo de seis pacientes, entre ellos personal de Salud de la clínica, comenzó a manifestar síntomas de neumonía bilateral de origen desconocido.

Días después, se fueron sumando nuevos casos, todos ellos correspondientes "al mismo brote y al mismo lugar de contagio".

En ese entonces, las autoridades sanitarias provinciales señalaron que los pacientes "fueron investigados para Covid, gripe, influenza A y B, hantavirus y un panel con FilmArray para descartar 25 gérmenes, dando negativo a todo esto".

A partir de esos resultados negativos, se tomaron muestras que fueron enviadas a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) Dr. Carlos Malbrán "para llevar a cabo una ampliación diagnóstica".

El sábado último, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, informó que en cuatro muestras enviadas al Malbrán se había detectado legionella e indicó que "es una bacteria que se transmite por vía inhalatoria a través del agua o el aire acondicionado". (Télam)