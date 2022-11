El cambio climático está derritiendo rápidamente las regiones heladas del mundo, y el hielo marino del Ártico en verano seguramente desaparecerá para 2050, según un informe publicado el lunes.

Este año se produjeron lluvias en la Antártida Oriental en marzo, ya que las temperaturas del aire eran inusualmente cálidas. Durante el verano boreal, los Alpes perdieron el 5% de su cubierta de hielo. En septiembre, Groenlandia estableció un récord de derretimiento en esa época del año, según el informe de la red de investigación de la Iniciativa Climática Internacional de la Criosfera.

Después de los ocho años más cálidos registrados en el planeta, existe una creciente evidencia de que las regiones heladas del mundo se están derritiendo a un ritmo cada vez mayor, y mucho más rápido de lo que esperaban los científicos. Los autores del informe destacaron el "diagnóstico terminal" del hielo que se forma y flota sobre el Océano Ártico cada verano.

"Así como ya no hay un camino creíble para mantener el calentamiento en 1,5 grados centígrados, no hay un camino creíble para evitar un verano sin hielo", dijo el coautor Robbie Mallett, investigador del hielo marino en el University College London. La publicación del informe coincidió con el inicio de la cumbre climática de la ONU, que se realizará hasta el 18 de noviembre en Sharm el-Sheikh, Egipto. Mallett dijo que las conversaciones de la COP27 harían poco para salvar el hielo marino del verano. "Estamos empezando a ver algo que no se puede salvar", sostuvo.

Si se pierde el hielo marino de verano, no quedará hielo marino multianual, que persiste en el océano año tras año.

El año pasado, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU dijo que el hielo marino de verano se perdería incluso si el calentamiento alcanzara un máximo de 1,6 grados por encima del promedio preindustrial. Actualmente, el mundo va camino de un calentamiento de 2,8 grados para 2100.

Si se pierde el hielo marino de verano, no quedará hielo marino multianual, que persiste en el océano año tras año. Los científicos dicen que el mundo en esta década debe reducir las emisiones de dióxido de carbono a la mitad de los niveles de 2005 y llegar a cero neto para 2050, para evitar un cambio climático descontrolado con impactos extremos. Pero incluso si esto se lograra, las regiones cubiertas de hielo del mundo comenzarían a estabilizarse solo en algún momento entre 2040 y 2080, según el informe.

El derretimiento de los glaciares continuaría durante más de un siglo antes de disminuir en 2200. (Información de Gloria Dickie; Editado en español por Javier Leira) Reuters-NA NA