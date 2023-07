Vecinos y turistas disfrutaron este sábado de los espectáculos musicales y circenses que se desarrollaron sobre las avenidas del casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de los festejos por los 40 años de Democracia en Argentina organizados por el gobierno porteño.

Equilibristas, acróbatas y músicos deambulaban por las avenidas Sáenz Peña, Roca y De Mayo haciendo breves presentaciones para los transeúntes que aprovechaban que el tránsito estaba cortado para caminar con comodidad sobre la calzada y acercarse a curiosear a los gazebos en los que diferentes organismos públicos de la ciudad de Buenos Aires exhibían sus políticas de gestión o invitaban a sumarse a distintos debates de los que participaban personalidades de la cultura y los medios de comunicación.

El escenario principal fue montado sobre la Plaza de Mayo frente al Cabildo, que para esta celebración fue cubierto de banderas celestes y blancas; entre ambos edificios una grúa de varios metros de alto fue instalada para el acto principal de los festejos en el que decenas de artistas y acróbatas volaron sobre el público colgados de sogas mientras que cerca de un centenar de bailarines danzaban sobre la plataforma principal.

Graciela, vecina del barrio porteño de Balvanera que recorría Diagonal Norte con una enorme escarapela tejida al crochet prendida de su abrigo, contó a Télam: "me enteré que estaba esto por mis amigas del centro de jubilados y enseguida nos pusimos de acuerdo para venir, pero con este fresco las otras dos se quedaron en sus casas; yo igual no me quería quedar encerrada así que me abrigué y me vine pero se nota que el clima hizo que venga poca gente".

"Yo voté por primera vez en 1983 con 23 años y la verdad que no estaba segura de cuándo me iba a tocar volver a votar porque en ese momento no estábamos muy seguros de cuánto iba a durar, por eso cada vez que me toca entrar al cuarto oscuro lo vivo con alegría a pesar de quien gobierne o de como esté el país", añadió.

Ademir, un comerciante de la ciudad brasileña de Sao Paulo que está de vacaciones en Argentina, dijo a Télam que "la verdad es que no sabía mucho de que se trataba cuando llegué, hoy tenía la tarde libre porque mañana viajo para el sur a la nieve y en el hotel me recomendaron que me venga a tomar un café a la Avenida de Mayo y me encontré con todo esto".

"Me parece maravilloso que celebren la democracia con tanta alegría, estoy tratando de acercarme a los lugares en los que hay charlas para saber al menos de que se tratan, y de paso estoy escuchando mucha música argentina; además por lo que pude ver somos muchos los extranjeros que terminamos con el mismo plan esta tarde", completó entre risas.

Además, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recorrió los festejos junto a gobernador jujeño, Gerardo Morales, su compañero de fórmula para las primarias de Junto por el Cambio y el senador nacional por la ciudad de Buenos Aires, Martín Losteau, quien aspira a sucederlo en la comuna. (Télam)