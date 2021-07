El Ministerio de Salud de Río Negro inició la distribución de 15.120 dosis de vacunas Moderna para comenzar el próximo martes a inocular a la población adolescente de entre 12 y 17 años con condiciones priorizadas, se informó hoy oficialmente.

Este miércoles comenzó la inscripción y se estima que en la provincia hay unos 14.600 adolescentes dentro de este grupo.

La secretaria de Políticas Públicas de Salud provincial, Mercedes Ibero, informó que “a partir de la semana que viene inicia la vacunación en personas de 12 a 17 años y solo podrán inscribirse aquellos con factores de riesgos”.

“Lo más importante es que van a tener que ir a sus médicos para que les haga una orden que indique que son parte de este grupo priorizado para que sean vacunados”, aclaró la médica.

MIRÁ TAMBIÉN Condenan a tres miembros de un culto evangélico por abuso en el sur salteño

Se prevé que hay en la provincia 14.600 adolescentes que estarían dentro del grupo, “por eso se envió esa cantidad de dosis, la idea es que, al no ser una vacuna obligatoria, cuando se termine este grupo ver si Nación nos permite seguir vacunando al resto de la población de esa edad”, precisó Iberó

“En este caso no va a hacer una vacunación abierta como se viene realizando, sino que se los va a citar para que no se junten con otros grupos, y en casos de chicos que no pueden movilizarse por su patología cada uno de los hospitales va encontrar la manera para llegar a sus domicilios”, aseguró.

“Si no tienen la oportunidad de inscribirse por algún motivo especial, se tendrán que acercar a los centro de salud en donde podrán ser inscriptos”, completó la referente de Salud rionegrina.

(Télam)