El director de la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC) de la provincia de Formosa, Hugo Bareiro, señaló que "ha aumentado la demanda para la realización de hisopados en la provincia" ante las fronteras abiertas con Paraguay, y consideró "importante" que se continúen haciendo testeos porque la posibilidad de que ingresen las distintas variantes de coronavirus "es bastante probable".

En un comunicado emitido hoy por la Subsecretaria de Comunicación, el funcionario de Salud indicó que “ha aumentado el número de hisopados” y recomendó que “estas habilitaciones implican una responsabilidad individual de respetar las medidas de bioseguridad y hacer un control con un testeo a la entrada o a los cinco días del ingreso” a la provincia.

Respecto a la política sanitaria, sostuvo que “la cantidad de hisopados en Formosa es una cuestión de ideología, el Estado activamente hace la inversión necesaria para que todos los formoseños tengan la posibilidad de realizarse un hisopado cuando lo requieran”.

Asimismo, aseguró que se realizan en todos los centros de salud y hospitales y expresó que “como no tenemos circulación viral, realizamos PCR a cada una de las personas que vienen a hisoparse”.

Con respecto al pase sanitario que se está implementando en otras provincias, Bareiro dijo que se trata de una “medida importante”, sobre todo para las personas que aún no se han vacunado por distintos motivos o tienen una sola dosis.

Por lo que recomendó “no dejar pasar la oportunidad de vacunarse, porque las vacunas han demostrado que son efectivas y seguras”.

Además, el profesional advirtió que “el pase (sanitario) va a hacer que las personas que no se vacunaron se encuentren con limitaciones con eventos que se producen en la sociedad”; y aclaró que “todavía no está reglamentado el ingreso a las instituciones públicas, pero seguramente algún tipo de exigencias va a surgir en su momento, en la medida que las personas no procedan a vacunarse”.

Por último, Bareiro, manifestó que “mientras toda la población no esté vacunada, nosotros no tenemos la posibilidad de hablar de que tenemos un territorio seguro contra el coronavirus”. (Télam)