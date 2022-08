Miles de familias aprovecharon el clima soleado de este sábado para disfrutar de los espectáculos, talleres y actividades dedicadas a niñas, niños y adolescentes que forman parte de la programación especial con la que Tecnópolis, la megamuestra de arte, ciencia y tecnología más grande Latinoamérica, celebra el "Fin de Semana de las Infancias" hasta este domingo en su predio de la localidad bonaerense de Villa Martelli.

Los visitantes de Tecnópolis recorrieron hoy las más de 50 hectáreas de la muestra disfrutando de algunas de sus atracciones permanentes más populares, como los dinosaurios animatrónicos o el avión de Aerolíneas Argentinas, y también de espectáculos de música, cine y teatro preparadas especialmente para este fin de semana.

En la actividad "Pisar Malvinas", en la que los visitantes son invitados a un recorrido por la geografía y la historia de las Islas a través de la tecnología de realidad virtual, Joaquín (11 años), quien llegó a Tecnópolis con sus papás desde el barrio porteño de Flores, contó a Telam: "En el colegio nos enseñaron sobre las Malvinas, pero esto es como estar ahí, pude caminar allá y conocer, y además cuando nos mostraron una de las salas del Museo Malvinas podía tocar las cosas; ahora le dije a mi mamá que quiero ir al Museo Malvinas".

La mamá de Joaquín dijo: "Nosotros ya habíamos venido en vacaciones de invierno, pero entre que el predio es gigante, y que había muchísima gente solo habíamos podido recorrer una parte y entrar a pocas atracciones; como mañana tenemos un festejo familiar decidimos traerlo hoy y viendo la fila que se hace en el avión o en los dinosaurios decidimos venirnos para este lado, lo que no imaginábamos es que se iba a enganchar tanto con Malvinas, y nos parece buenísimo que pase eso".

En distintos sectores del parque, niños, niñas y adolescentes podían dibujar, pintar, estampar afiches, tocar la guitarra o el teclado; además distintos grupos de payasos, acróbatas y malabaristas recorrían las calles internas animando con su arte a los visitantes.

En la carpa inflable del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), personal de ese organismo enseñaba a los visitantes distintas herramientas de efectos especiales y los invitaban a filmar una escena en la cual a través de un fondo verde una capa movida con hilos podían aparecer como un superhéroe volando en el cielo; mientras que en el espacio el Instituto de Educación Tecnológica (INET) podían subirse a los simuladores de maquinaria de la construcción para aprender a operar esos vehículos complejos.

A la salida del Pabellón de YPF, Ailén, de 10 años, que llegó desde la localidad bonaerense de Avellaneda con su familia, dijo a Télam que "lo que enseñan sobre la energía es muy divertido porque te sentás en asientos que se mueven como la película y parecía que volábamos, además los videojuegos tienen pantallas enormes".

Federico, papá de Ailén, reflexionó: "Nosotros nunca habíamos venido, pero en el colegio los compañeritos le contaban un montón de cosas y tanto insistió que terminamos viniendo; recién entramos y apenas vimos lo de YPF que está genial, ahora tengo ganas de recorrer el resto".

En "El asombroso parque de Zamba y Nina", dedicado a los personajes animados de la señal Pakapaka, los más chicos se concentraban para disfrutar de toboganes, juegos digitales y una kermesse con desafíos educativos; allí Télam encontró a Martín, de 8 años y oriundo de Lomas del Mirador, que contó: "Me ví todos los capítulos de Zamba y ya había venido con la escuela, pero no había tenido tanto tiempo para ver cosas y le pedí a mis papás que me traigan de nuevo".

Daniela, su mamá, apunto "es fan de Zamba, es lo que más mira en Youtube, con mi marido nunca se nos había ocurrido venir, pero con su insistencia nos trajo y la verdad es todo muy lindo, creo que vamos a volver seguido, porque es gratis y nos queda a mano".

Durante toda la jornada funcionan en Tecnópolis talleres con distintas propuestas como "La valija impresora", un espacio para experimentar con técnicas de impresión sin prensa con stencil, frottage, pochoir y monocopia, en el Foyer del Predio Ferial; "Ilusión gráfica", un taller de impresiones tipográficas de afiches en el Foyer del Predio Ferial, "Taller de Alquimétricos", un laboratorio de juegos Eco Tecnológicos, con modulares gigantes con materiales reciclados para jugar, en la Plaza de la Memoria"; y el Taller de Arte Lumínico en la Casa del Coloso.

También hay postas de maquillaje, sombreros y trompos para divertirse.

La jornada del domingo anuncia música en el Microestadio; a las 14 se presentará "Dúo Karma": una guitarra, dos voces, kalimba, caxixis y ritmos corporales, como naves para una travesía de canciones que pasa por su repertorio. Luego, a las 15, estará "El gran baile de Zamba y Nina", para bailar y cantar.

La Nave de la Ciencia tendrá doble función de Pim Pau a las 15 y 17, un espectáculo lúdico y vibrante que invita al movimiento y a la participación creativa.

También se repetirán los talleres de "La valija impresora" e "Ilusión gráfica", en el Foyer del Predio Ferial, el Taller de Alquimétricos con juegos ecotecnológicos en la Plaza de la Memoria, y el Taller de Arte Lumínico en la Casa del Coloso, junto con las postas de maquillaje, sombreros y trompos.

Además, en el Día de las Infancias, cuya celebración es mañana, Tecnópolis inaugurará un nuevo espacio sensorial de juego y descubrimiento dirigido a niños/as de 0 a 3 años y sus familias.

La experiencia "Arrorró" promueve las primeras exploraciones sensoriales, estimulando los sentidos y despertando la creatividad; un ambiente poético que invita a experimentar y jugar con propuestas originales que estimulan la percepción y el desarrollo emocional de chicos y chicas.

En esta undécima edición y bajo el lema "Argentina soberana, creando futuros", Tecnópolis presenta más de 70 espacios con propuestas interactivas entre los que se destacan Tierra de Dinos, el Asombroso Parque de Zamba y Nina, La Casa del Coloso, La Academia Espacial, la muestra homenaje María Elena Walsh y el Espacio de Bichos.

Tecnópolis abre con entrada libre y gratuita los jueves y viernes de 10 a 18, y los sábados, domingos y feriados de 12 a 19; se puede ingresar por cualquiera de sus dos entradas: Av. Juan Bautista de la Salle 4500 y Av. de los Constituyentes 2220.

El Parque cuenta con estacionamiento gratuito de autos, motos y bicicletas en sus dos ingresos, baños accesibles, sillas de ruedas a disposición, zonas con wifi, servicio médico y ambulancias para atención primaria, puestos de hidratación y agua caliente para mate. En los auditorios se realizan charlas con Interpretación de LSA (Lengua de Señas Argentina-Español).

El predio ofrece una gran variedad de ofertas gastronómicas. Además, se permite el ingreso con comida y bebidas sin alcohol; mientras que en el ingreso de Av. de los Constituyentes continúa funcionando la posta de vacunación contra el Covid-19 y dentro del parque, el Vacunatorio Amigable con las vacunas del Calendario Nacional. (Télam)