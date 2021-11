(Por Corresponsales) Jóvenes que votaron este domingo por primera vez en distintos puntos del país dialogaron con Télam sobre sus sueños y expectativas puestas en las urnas, y destacaron la importancia de llegar a esta jornada "ya vacunados" contra el coronavirus, lo que les permite el reencuentro con familiares y amigos.

A media mañana Amparo López, de 16 años, votó en el barrio porteño de Balvanera, en una jornada que le generó "orgullo", previo a iniciar su labor como fiscal.

"Sabemos que es más que necesario que la participación joven siga aumentando y estamos siempre con la esperanza de que eso sea así y de que hoy muchos jóvenes más se puedan acercar a votar", dijo Amparo al salir de la Escuela de Comercio Doctor Antonio Bermejo.

Estudiante de cuarto año del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández", donde es vocera de su centro de estudiantes, la adolescente sostuvo que "muchas veces se cree que la política es algo para grandes", pero se trata de "una herramienta que debe ser utilizada para desarrollarnos como seres pensantes, deseantes y votantes".

MIRÁ TAMBIÉN Francisco llamó a alimentar la esperanza del mañana aliviando el dolor de hoy

En una jornada que le genera "orgullo y esperanza", la joven manifestó la necesidad de que los representantes que resulten electos "abran los espacios de diálogo con las juventudes, que sabemos muy bien qué futuro queremos".

Un total de 861.149 jóvenes de 16 y 17 años, nacidos en 2004 y 2005, se incorporaron al padrón electoral nacional en estas elecciones legislativas, según datos provistos por la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Click to enlarge A fallback.

La mayoría de ellos reside en la provincia de Buenos Aires, donde votan 333.342 adolescentes. En segundo lugar se ubica la provincia de Córdoba con 72.459 nuevos electores; luego Santa Fe, con 63.022; la Ciudad de Buenos Aires, con 51.268 y la provincia con menos electores de esta franja etaria es Tierra del Fuego, con solo 4.495.

Ezequiel Blanco tiene 18 años recién cumplidos y votó por primera vez en elecciones generales en la escuela Nº1 "Domingo Faustino Sarmiento" de Ushuaia, en la misma mesa que su padre.

MIRÁ TAMBIÉN Cabandié afirmó que el país insistirá con reclamar a países ricos que cumplan con sus compromisos

"Para mí votar es algo nuevo, aunque ya lo había hecho por primera vez en las PASO (en septiembre) cuando todavía tenía 17 años; creo que se renueva siempre la expectativa de mejorar el país", dijo Ezequiel, estudiante de sexto año en el Colegio Julio Verne de la ciudad austral.

"Todos pensamos que con el voto de la gente los candidatos ganadores tendrán la oportunidad de poder mejorar el país en algún aspecto; me parece que todos tenemos esa ilusión o ese sueño", destacó y se mostró esperanzado en que su candidato "pueda cumplir con la palabra que me convenció de apoyarlo, de otorgarle este aval".

Ezequiel ya tiene las dos dosis de vacuna contra el coronavirus, al igual que Valentina Correa, de 17 años, quien sufragó esta mañana temprano "con mucho entusiasmo" en la Escuela N° 258 Soldados Argentinos de la ciudad de Rosario, a pocos metros de su casa.

Nina, como la llaman sus amigos, dijo que fue "muy meticulosa" para decidir su voto y consideró que "es importante investigar a cada partido y a los principales candidatos para conocer sus propuestas y posturas".

"Desde el año anterior a cumplir la edad para votar con mis amigas y amigos empezamos a caer en que teníamos esa posibilidad y esa responsabilidad. Desde ese momento tenemos charlas sobre política y hay posiciones enfrentadas sobre algunos candidatos pero, dentro de todo, con respeto", relató.

Aunque dijo no estar "hiperinvolucrada" en temas políticos, contó que vive con su mamá "que siempre me habla y me explica, y a mi viejo también le interesa. La política es algo de lo que se habla en mi casa".

En relación al acceso de los adolescentes a la vacunación contra la Covid-19, aseguró que desde que tiene el esquema completo "todo es más suelto y más libre".

"La pandemia me aisló demasiado de un montón de cosas porque pasé meses sin ver a mi papá y a mis dos hermanos", sostuvo con un relato que se repitió entre los jóvenes que se acercaron a las urnas en esta jornada.

Boris, un adolescente de 17 años que emitió por primera vez su voto en la escuela 28 de Bahía Blanca, la ciudad más grande de la Sexta Sección Electoral, también celebró estar vacunado. "Pese a que sé que hay que seguir cuidándose me siento más seguro y protegido tanto en mi persona como para mi familia", dijo.

El joven que espera comenzar en 2022 sus estudios de Administración de Empresas en una universidad pública, señaló que "es un orgullo poder participar ya que mi voto puede influenciar en el futuro del país".

Sofía (17) quien votaba en la escuela 18 General San Martín de la ciudad del sur bonaerense, aseguró, por su parte, que "es bueno poder expresar mis ideas políticas y con libertad", mientras Tomás, de la misma edad, se sinceró: "Se me cruzan muchas cosas por la cabeza, sobre todo lo que representa que podamos ir a votar y sea cual sea el resultado, el partido, que sea justo y nada raro", al salir de Jardín de Infantes 944 del barrio de Villa Mitre, donde depositó su voto.

En tanto, Juan Ernesto "Juanito" Ameijeira se acercó esta mañana al Instituto "Ayelén" de Mar del Plata, acompañado por su papá Alejandro, y tras colocar su voto en la Mesa 19 dijo que participando "me siento parte de algo".

"En casa con mi mamá (Mariela) que forma parte de la ONG Jóvenes Solidarios, solemos hablar de política y la ayudo en todas la tareas solidarias que realiza en pos de ayudar a los que mas necesitan", señaló Juan, quien tiene tres hermanos y rescata el "espíritu solidario" que le inculcaron sus padres.

El joven de 18 años está a punto de concluir el secundario en el Colegio N°4 Malvinas Argentinas y quiere iniciar la carrera de Profesor de Literatura el año próximo.

"Me gusta mucho leer y creo que informarse y tener cultura te hace parte de la sociedad; cuando me reciba me gustaría inspirar para que los jóvenes se interesen por la literatura para tener una mejor formación", agregó Juan, fanático de los escritores John Ronald Reuel Tolkien y Andrzej Sapkowski, del rap y a quien también le gusta tocar teclado y componer "temas para amigos y familia". (Télam)