Investigadores, referentes de la sociedad civil y profesionales de la salud internacionales y del país presentarán novedades en VIH, Covid-19, enfermedades transmisibles y salud sexual y reproductiva en la 19° edición del Simposio Científico de Fundación Huésped, que se realizará desde el miércoles al viernes en la ciudad de Buenos Aires.

El encuentro, que se realiza en forma presencial después de dos ediciones virtuales, ofrecerá más de 30 sesiones dictadas por profesionales de la salud y líderes comunitarios a lo largo de tres jornadas.

Algunas de las sesiones plenarias destacadas incluyen a Diego Golombek (UdeSA y Conicet) sobre “La ciencia en la vida cotidiana”; Sharon Walmsley (Canadá) con “I=I ¿aplica a Lactancia?”, referida al alcance de la iniciativa Indetectable = Intransmisible; Jürgen Rockstroh (Alemania) con “Covid-19 y VIH: La sinergia de dos pandemias” y Tomás Orduna (Hospital Muñiz) con “El nuevo desafío: las zoonosis del siglo XXI, a propósito de la viruela símica”.

En cuanto a las novedades sobre VIH, sobresalen las presentaciones “Envejecimiento y VIH” de Pedro Cahn y la disertación sobre datos clínicos que fundamentan las guías de tratamiento con antirretrovirales de Claudia Cortés (Chile).

Desde la organización también destacaron las mesas de Omar Sued (OPS) sobre “Prevención combinada: qué tan lejos estamos del ideal”, “Nuevas vías de administración ART: long acting”, de Laura Waters (Reino Unido) y “Estrategias de Cura frente al VIH”, de Natalia Laufer (INBIRS).

Otras temáticas que se abordarán en el simposio serán “Viejas ITS, nuevos desafíos”, con la coordinación de Griselda Cuellos (Ministerio de Salud de Córdoba, UNC) y Luciana Spadaccini (Fundación Huésped) y “Autotest de VIH: riesgos vs beneficios” con la participación, entre otros, de Mariana Ceriotto (Ministerio de Salud de la Nación) y Luis Gómez, (Plataforma Latinoamericana y del Caribe - Coalition PLUS).

Finalmente, tendrán su lugar discusiones del ámbito de la investigación comunitaria, tales como la presentación del estudio EPIC sobre el impacto del Covid-19 en la comunidad, el abordaje del fenómeno del ChemSex, el décimo aniversario de la ley de identidad de género y los desafíos actuales de la ESI. (Télam)