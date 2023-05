Con eje en reparaciones económicas y el derecho a la representatividad política, sesionó por primera vez en la historia de la Cámara de Diputados bonaerense un Parlamento de las Diversidades, en el que integrantes de ese colectivo ocuparon las bancas, debatieron el acceso a los derechos y respaldaron una eventual candidatura de Cristina Kirchner a la Presidencia de la Nación en las próximas elecciones nacionales.

Noventa y dos representantes del colectivo LGBTX+ ocuparon esta tarde las bancas legislativas del recinto de la cámara baja provincial, un espacio donde el mobiliario oscuro, las molduras doradas, los vitrales y los cuadros en tonos sepia de próceres argentinos contrataban con los coloridos de las banderas, las vestimentas y las risas alegres de las travestis, trans, bisexuales, lesbianas y no binaries sentados allí.

Tras sacarse selfies y hacer vivos para sus redes sociales que registraban la emoción de ese momento histórico, las diversidades elevaron en alto pañuelos multicolores con la leyenda "Las diversidades al Parlamento".

La emoción no impidió que se removieran recuerdos de un pasado no tan lejano donde sufrieron persecuciones policiales y como un conjuro grupal cantaron "olé, olé/, olé olaaa/, olé olé/ olé olé, olé olaaa/, por Luana, y Sacayán,/ al calabozo no volvemos nunca más!" y tampoco faltó la denuncia al entonar: "Señor/ señora/, no sea indiferente/ matan a las travestis en la cara de la gente".

Y la importancia de este momento para el colectivo LGTBX+ les hizo recordar a quien, con la Ley de Identidad de Género, les dio visibilidad y reconocimiento y, desde las bancas y los palcos llenos de diversidades, se escuchó con fuerza: "Cristina Presidenta, Cristina Presidenta, Cristina Presidenta".

Justamente esta actividad, organizada por el Bloque de diputados y diputadas del Frente de Todos, se realizó en el marco del 11° aniversario de la sanción de la Ley de Identidad de Género y del Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género,.

La ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual provincial, Estela Díaz, inició la sesión especial destacando que la exmandataria nacional "promulgó la ley de identidad de género y entregó los primeros DNI, algo que fue fundamental para la construcción democrática".

Destacó que el gobernador Axel Kicillof "creó el Ministerio de las Mujeres y nombró a la primera directora trans de la provincia de Buenos Aires, y hoy tenemos cinco directoras trans y más de 200 trabajadoras trans en la provincia de Buenos Aires".

Contó que el Gobierno provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley que "garantiza una vejez digna a toda persona trans travesti de más de 40 años, un proyecto que esperemos pronto sea tratado en este recinto".

A su vez, deseó que este primer Parlamento de las Diversidades sirva para "construir la agenda de trabajo de lo que falta y defender lo conquistado".

En tanto, la subsecretaría de Políticas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Agustina Ponce, expresó su emoción por estar en "este lugar histórico donde se dio el debate de la ley Diana Sacayán"

Recordó que "hasta el 2008, en la provincia de Buenos Aires ser travesti transexual era un delito y hasta hace tres años un artículo criminalizaba el ejercicio de la prostitución callejera y por uno u otra nos agarraban 30, 60 o 90 días ".

"Esperemos que el Congreso de la Nación y la Provincia pidan perdón y permitan a nuestras compañeras viejas una vejez digna", afirmó.

Daniela Castro, directora provincial de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, destacó que "todos quienes estamos acá tenemos registro de cuántas veces nos molieron a trompadas en una comisaría, los vejámenes, cuántas veces nos cagamos de hambre sabemos claramente lo que es vivir en un marco de olvido".

Luego tomó la palabra Fabiana Gutiérrez, sobreviviente de la última dictadura militar, quien contó que recién en el 2020 "gracias al Gobernador Axel Kicillof pude acceder a una reparación. Está pronta la obtención de una reparación para todas, Fuerza!".

Francisco Quiñones Cuartas, activista cofundador y director del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis pidió que el ocupar de estas bancas por parte de las diversidades "no sea algo sólo de un día".

"Las últimas leyes que nos hicieron avanzar han sido pensadas por maricas, travestis, trans, y tienen que estar en estas bancas tomando decisiones", reclamó.

La presidenta de Otrans Argentina, Claudia Vásquez Haro, adhirió a la necesidad de que las diversidades "estén ocupando las bancas pero no desde lo simbólico sino tomando decisiones".

"Pedimos representación en todos los ámbitos de decisión política y exigimos la implementación real del cupo laboral trans, es una conquista de todos, todas y todes, pero su implementación no es total", apuntó y exigió el pago de una indemnización para aquellas travestis trans víctimas de la dictadura ya que "lo que sufrimos los travestis trans fue un genocidio, sistemáticamente se nos persiguió, nos torturaron, nos mataron y desaparecieron".

Fabio Núñez, abogado, activista y trabajador del Ministerio de Ambiente bonaerense, recordó "haber crecido escuchando frases como ´qué querés si es puto´, ´ahí va el enfermito´, ´es torta ya va a encontrar quien la cure´, esa fue la impronta que imprimieron en nuestra psiquis, y que aún hoy se graba en las psiquis de muchas niñeces de nuestro país".

"Festejamos estar acá, pero aún la política nos debe y mucho. Esta riqueza, estos colores, esta energía no son gratuitas. Esta energía y alegría que sostenemos a pesar de un sistema que nos excluye es porque sabemos pelearla, poner el lomo", puntualizó y agregó que "sabemos muy bien en qué momento se garantizaron nuestros derechos y eso para mi tiene un solo nombre: Cristina Presidenta".

"Reconocer es reparar" fue la consiga de otras oradoras que pedían la sanción del proyecto de ley oficial que prevé una reparación económica para las trans y travestis mayores de 40 años.

Una de las bancas fue ocupada por Alex, un representante intersex, quien denunció las diversas intervenciones quirúrgicas que padecen desde su niñez los intersex y reclamó que "nunca más allá mutilación genital en Argentina".

Una militante de la ciudad de Bahía Blanca, Rosario Sanzone, conmovió a los presentes al afirmar que "no creí sobrevivir a tanta violencia, rechazo, brutalidad. En mi adolescencia fui expulsada del sistema educativo por ser trans, me tuve que ir a parar a una esquina, como todas nosotras".

"Vivimos vidas dejadas en los calabozos, atravesadas por el dolor, los problemas desalud por ponerme silicona de uso industrial para que este cuerpo sea el sustento. La policía nos violaba y luego de violarnos la guardia completa nos entregaban a los presos. Y si a alguno se le ocurría asesinarnos, nuestros cuerpos desaparecían", precisó y agregó que "hoy quiero ser la voz de muchas que quedaron en el camino, ser la voz de las que no están".

Uno de los últimos oradores fue Mateo, de La Cámpora Diversia, quien reclamó que en próximos Parlamentos "haya más niñeces y adolescencias como yo, ya que somos el futuro pero también somo el presente".

Luana López, de la asociación "La Nelly Omar", reclamó que en este año electoral "quien tenga la lapicera para armar las listas (de candidatos) se acuerden que existimos y no para ir en el lugar 23 o primero suplente, sino seguimos siendo las que nos ponen en la foto". (Télam)