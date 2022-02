Docentes, padres y estudiantes de la escuela Bernardino Rivadavia, del barrio porteño de Constitución, realizaron hoy una concentración en la puerta del establecimiento para denunciar la inhabilitación de ocho aulas y la falta de respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad, al que aseguran que desde hace casi diez años le comunican los problemas de infraestructura que tiene el edificio.

Silvia, mamá de un alumno de la escuela secundaria 1 del distrito escolar 3, sostuvo en diálogo con Télam que “hay 8 aulas inhabilitadas por peligro de derrumbe por filtraciones”, y consideró que “nuestros hijos e hijas están en peligro, se les puede caer un techo encima o se pueden quedar electrocutados por el agua que entra los días de lluvia”.

“La escuela como institución agotó las medidas administrativas, este expediente puntual hace un año que se abrió, pero desde hace 9 años que las autoridades hacen reclamos” por distintos problemas edilicios y “ahora vienen y nos dicen que nuestros hijos no pueden venir a la escuela” el próximo miércoles, cuando está previsto el comienzo del ciclo lectivo para estudiantes secundarios.

La madre, presente en la concentración en las puertas del Bernardino Rivadavia, en San Juan 1575, aseguró que inspectores de la cartera educativa concurrieron a la escuela “en octubre del año pasado, luego volvieron en diciembre y después en febrero, pero nunca empezaron las obras de reparación, no hicieron nada”.

Mientras los manifestantes cortaron la avenida San Juan, Mario, docente de Música del establecimiento, aseguró que “lamentamos tener que hacer esto, pero desgraciadamente si no hacemos esto, nadie se entera”.

“Hace 10 años denunciamos lo que era un problema de mantenimiento y reclamamos. Pero con el tiempo, por no atenderlo, ahora es un problema de infraestructura porque lo que era apenas una filtración en una losa con el paso del tiempo fue rompiéndola y luego se terminó oxidando la viga”, explicó el docente de la escuela a la que asisten unos 700 estudiantes.

También explicó que de “unas 20 aulas, hay ocho que están inhabilitadas” y que, al no poder utilizarse “hay espacios como la biblioteca o el salón de usos múltiples que se fueron adecuando como aulas”, pero no lo son, y no alcanzan para sostener una modalidad de presencialidad plena.

“Necesitamos una respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad, por eso estamos acá”, dijo Walter, padre de una alumna de la escuela, quien agregó que “nuestros chicos, hijos de trabajadores sí llegan a la universidad, los chicos repitentes sí pueden estudiar y no son unos fracasados, como dijo la ministra (de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña), mi hija vale mucho, como valen los hijos de los demás”.

El hombre también agradeció “a los docentes porque si se sostuvo en pandemia la educación fue por el trabajo de ellos, y nada más”.

Por su parte, presente en la protesta, la legisladora porteña por Frente de Todos, María Bielli, sostuvo que “hay una distancia muy grande entre lo que el jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) y la ministra (Soledad Acuña) anuncian en los medios de comunicación, bajo una cobertura que les permite no ser interpelados, y lo que efectivamente sucede en la Ciudad cuando uno recorre instituciones como esta que tienen problemas que ya traen muchos años y no son resueltos”.

Acuña “hace dos años que a la Legislatura no se acerca”, sentenció la legisladora, y aseguró que “fue convocada en reiteradas ocasiones, no solo por problemas como estos sino también por dichos que ha tenido respecto de los docentes, de los estudiantes que quedaban afuera de la escuela, pero no responde”.

Por último, Bielli denunció que la cartera educativa porteña, en lugar de poner en condiciones las escuelas durante la pandemia, “recortó en un 70% el presupuesto de infraestructura escolr. Este año, en comparación al año pasado, por supuesto que aumentó, pero año a año se subejecuta y no se realizan las obras” necesarias.

Por otro lado, fuentes del Ministerio de Educación de la Ciudad aseguraron que está previsto que el próximo miércoles 2 de marzo comiencen las obras en esa escuela porteña. (Télam)