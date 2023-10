Una empleada municipal denunció que pidió empanadas para su familia en una conocida rotisería de la localidad santacruceña de Pico Truncado y, en una de ellas, encontró una bala, por lo cual denunció el hecho en las redes sociales. Según informó Diario Jornada, la mujer, Verónica Oyarzo, dio a conocer el caso ilustrado con una imagen del perdigón por medio de una publicación en la red social Facebook. "Hay cosas que se pueden dejar pasar pero no corresponde que pasen cuando hay menores, pero si a alguien le sirve la información acá les dejo lo que nos pasó ayer... Más allá de la disculpa de la dueña, encontramos un perdigón de una BALA dentro de una empanada. Totalmente una locura!!", expresó. Asimismo, la mujer añadió: "Hay muchas familias que consumen a diario comidas elaboradas en este local comercial. Hoy nos pasó con rotisería LULÚ. Precaución!! Nada más". En tanto, se indicó que las empanadas eran de carne picada y los mismos vecinos tejieron toda clase de conjeturas respecto de cómo llegó ahí la bala. Algunas versiones sostienen que las empanadas "deben ser de carne de guanaco", mientras que otros creen que el problema es "de las carnicerías" que dejan pasar cualquier cosa, mientras que algunos ex empleados de la rotisería salieron a aclarar que ellos nunca usaron "carne de guanaco" sino "nalga vaca" y además dieron fe que los dueños son rigurosos en los controles. De todas maneras, la damnificada hizo su descargo en las redes sociales advirtiendo sobre lo que le podría haber pasado no solo a ella sino también a sus hijos, si no hubiese descubierto este perdigón. SOC/KDV NA