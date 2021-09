(Por Ornella Rapallini) Claudia, José, Eva y otras personas que atravesaron internaciones en los hospitales José Borda y Braulio Moyano compartieron con Télam sus experiencias sobre el derecho voto y el ejercicio de ciudadanía ante las elecciones ejecutivas y legislativas que fueron produciéndose durante sus períodos de tratamiento y opinaron acerca de cuáles deberían ser las principales medidas sobre salud mental que los partidos políticos deberían llevar a la agenda del próximo Congreso Nacional.

Durante una entrevista grupal por videoconferencia, ellos se presentaron además como integrantes activos de La Colifata, la radio de los internos y ex internos del Hospital Borda, nacida en 1991 que se emite por FM 100.3.

Claudia Rodríguez (59) es profesora de Historia, y vive en el barrio porteño de Constitución en un hotel con su pareja, luego de haber transitado 12 años de internación en el hospital Moyano, del 2007 al 2019.

"Nosotros los discapacitados tenemos derecho a votar. Tenemos derechos civiles y ciudadanos.Hay un acuerdo internacional que dice eso", enfatizó Claudia en referencia a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en la Argentina tiene rango constitucional desde el 2008.

"Tengo una insania, pero nunca me sacaron de los padrones. Concurrí a votar con la combi del Moyano, una asistente social me averiguaba la mesa y me llevaba al lugar donde tenía que votar hasta que empezó la pandemia. Voté siempre, yo nunca quise renunciar a mis derechos ni mis deberes como ciudadana. Las personas que no querían ir a votar no iban", relató. Sin embargo, advirtió que también "había gente excluida de los padrones y hay una lucha por eso".

En cuanto a las medidas que deberían proponer los partidos políticos sobre salud mental, Claudia dijo que "lo que tendrían que hacer es aplicar la Ley (Nacional) de Salud Mental, que está escrita pero no se aplica".

En este sentido, ejemplificó con su historia personal: "A mi me tocó la vieja ley de salud mental, yo estuve 12 años en el hospital y con la nueva ley las internaciones no podrían ser tan prolongadas".

"Lo que tendrían que hacer, -continuó-, si quieren que los discapacitados los votemos, es luchar por los derechos de los discapacitados y el derecho a vivir en sociedad. No somos anormales, somos discapacitados, pero la discapacidad se puede superar. (Funcionarios y legisladores) deben comprometerse en asistir legal, jurídica, moral y económicamente a los discapacitados para que puedan capacitarse e incluirse en la sociedad a través de programas, crear más casas de medio camino, dar subsidios".

Por su parte, José Bandeo (58), uno de los movilero de La Colifata, de profesión gastronómico y que también trabajó en maestranza ocho años en el Congreso de la Nación, estuvo internado, la última vez, durante seis años en el hospital Borda.

"Hace mucho no voy a votar -comentó a Télam-. Ahora, como estoy de alta y no tengo que pedir permiso ni nada, quiero ir. Mi hijo y mi hija me ayudarán a hacer los tramites y hablaré con ellos sobre el tema de los candidatos para las elecciones generales".

"En mi caso, cumplí un ciclo en el hospital -agregó- y ahora me toca estar afuera, así puedo disfrutar mucho más de mi familia, por eso es que me gustaría empezar a votar también, para no hablar por boca de jarro, hacerme cargo de lo que digo".

"Cuando yo estuve internado -rememoró José- vinieron a hablarme del Juzgado por si yo estaba interesado en votar, yo dije que 'yo sé que lo puedo hacer' y que si no estoy en el padrón tenía que hablar en el jJzgado para que me habiliten para votar, pero ahora en estas PASO no tengo muchas ganas de participar. Sí, me gustaría participar de las elecciones generales, porque ya estoy de alta, tengo un poco más de libertad".

Como movilero de la Colifata, José se acercó con su celular a plazas de la ciudad donde realizaron campaña electoral los candidatos de los distintos partidos políticos, y les hizo preguntas a integrantes de esos partidos.

"A los del Partido Obrero les pregunté si sabían cuál era el problema de la democracia, y les dije que el problema de la democracia es que no siempre la mayoría tiene la razón, a veces, la mayoría también se equivoca", contó.

Eva Mathieu (45) atravesó una internación en 2016 durante dos años, y en la actualidad vive en el barrio porteño de Caballito en una residencia asistida materno infantil, con dos de sus cinco hijos.

"Cuando estaba internada en el Moyano me trasladé para votar con la ambulancia junto a ocho compañeras y nos acompañó una trabajadora social de la institución", relató Eva, y agregó que, "para saber a quién votar, mirábamos en la tele a los distintos candidatos que se postulaban y hablábamos entre nosotras sobre a quién votaríamos", completó sobre la experiencia.

Con respecto a las PASO, comentó sonriente que el domingo pasado vio al candidato Leandro Santoro en el Parque Chacabuco y que "saludó a la gente, se sacó fotos, habló de distintos proyectos que tiene y lo aplaudíamos todos, y le dije 'bienvenido compañero', porque yo soy peronista y él estuvo militando 30 años en el radicalismo y se pasó al peronismo".

Y agregó que "al hospital Moyano no se acercaba ningún candidato, salvo (el ex presidente Mauricio) Macri, el día nefasto en el que reprimió en el hospital Borda", recordó

Uno de las problemáticas que Eva propuso como prioritarias para quienes atraviesan o atravesaron padecimientos de salud mental es la inclusión sociolaboral.

En tanto, Fernando Aquino, vecino del barrio porteño de Barracas, trabaja conduciendo un miniflete y en 2005 concluyó su internación.

"Creo que si bien ahora se está implementando un poco más el interés sobre la salud mental, el Estado dejó muy a la deriva a los pacientes psiquiátricos", opinó.

Con respecto a la participación en las elecciones, comentó además que una vez fue presidente de mesa y retomó una idea que citó del "compañero más viejo de La Colifata", Hugo López, que "siempre dice tenemos que hacer un Partido Colifato, y el día de mañana podemos estar siendo diputados, asesores o Presidentes".

Por último, Fernando dijo que a él le interesa mucho "lo que dice el artículo 39 de la ley de salud mental que apuesta a las viviendas, a los emprendimientos y a los trabajos. En mi caso, llegué al hospital por problemas pero también por falta de trabajo, por quedarme en la calle y esas situaciones enloquecen y desesperan mucho a la gente. Cuando está en crisis un país, la gente también entra en crisis", concluyó. (Télam)