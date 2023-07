El Centro Universitario Tilcara (CUT), sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el poblado de la Quebrada de Humahuaca, se erige como sostén de la cultura del pueblo kolla y al servicio de demandas sociales, que, en el actual contexto en Jujuy, lo posicionan como un "canal de resguardo para velar por los derechos humanos", según sus trabajadores oriundos del lugar, quienes se sumaron al rechazo a las expresiones del gobernador Gerardo Morales, quien amenazó con su expropiación.

El lunes 10 de julio, en una entrevista con el canal 7 de la TV jujeña, Morales acusó a "los empleados" del Centro Universitario de "incentivar el corte (de ruta) en Tilcara.

"Yo ya hice una presentación a la UBA; si no me contestan, vamos a expropiar… Esos son los que incentivan los cortes, no todos, la mayoría de los empleados son los que incentivan el corte en Tilcara. Sabemos quiénes son", dijo el gobernador y precandidato a vicepresidente en la fórmula de Juntos por el Cambio que encabeza Horario Rodríguez Larreta.

La amenaza valió la réplica del decano de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Manetti, y luego el ministro de Educación, Jaime Perczyk, y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se sumaron al expresar su preocupación y alerta después de que efectivos de la policía de la provincia irrumpieran en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU).

MIRÁ TAMBIÉN Cómo trabajan en la escuela el abordaje del derecho al voto de personas internadas por salud mental

Una centenaria labor universitaria identifica al CUT con los pueblos originarios, intensificando el diálogo entre el pasado y el presente; y respecto de problemáticas sociales, operando en forma reflexiva hacia la búsqueda de soluciones, todo en un trabajo que suma a más de 60 pobladores locales, el mayor porcentaje dentro de su amplio esquema.

El visitado sitio arqueológico "Pucará De Tilcara" y, a su lado, el también apreciado Jardín Botánico de Altura forman parte del CUT, además del Museo Arqueológico y Antropológico "Dr. Eduardo Casanova", que ubicado en el centro del poblado, está cercano a cumplir 55 años aportando una visión integradora del pasado de la región andina del NOA, por medio de la cultura material de las sociedades que habitaron el territorio.

Los espacios se originaron en la labor de Juan B. Ambrosetti y Salvador Debenedetti, quienes entre 1908 y 1929 lideraron cuatro temporadas de investigaciones de la Facultad de Filosofía y Letras en el pucará (fortaleza) de Tilcara.

En ese marco surgió la idea de un complejo museístico que comprendiera la reconstrucción del sitio y de un museo que mostrara el producto de los estudios realizados en ese y otros territorios de la región.

MIRÁ TAMBIÉN La visita del Presidente, un hecho muy importante para usuarios de la excolonia Montes de Oca

Fue hasta el año 1948 que lograron avanzar, cuando la provincia de Jujuy cedió a la Facultad las tierras donde se encuentra el hoy "Pucará de Tilcara" y cuya reconstrucción parcial se realizó entre 1950 y 1955.

En tanto, la cesión por parte del Ejecutivo Nacional de una vieja casona frente a la plaza Álvarez Prado de Tilcara, fue lo que permitió hacer realidad el museo, que abrió sus puertas en 1968.

Con los años, el trabajo territorial pasó a abarcar al Jardín Botánico de Altura, el funcionamiento del Instituto lnterdisciplinario Tilcara, de una residencia universitaria y un Centro de Investigaciones Regionales, entre otros.

En 2013, con el propósito de aglutinar la gran diversidad de actividades que se llevaban adelante, nació como tal el Centro Universitario Tilcara (CUT), sede de la Facultad de Filosofía y Letras, que reafirma y actualiza el compromiso de trabajar y contribuir al desarrollo federal, regional y a la integración latinoamericana en un área de frontera entre estados nacionales.

"Acá hay más de 100 años de historia de un trabajo conjunto entre la universidad y las comunidades indígenas, entre la ciencia y la sabiduría ancestral, que no se podría haber hecho de otra forma", comentó, en diálogo con Télam, Sebastián Sardina, quien es parte de más de 40 trabajadores fijos no docentes, junto a otros veinte no docentes, docentes y administrativos contratados, todos oriundos del poblado.

"Desde el CUT tenemos la misión de servir al pueblo en abrir fronteras, en teorizar nuestra cultura, nuestra visión de la tierra, de nuestros productos agrícolas, del cuidado del agua", acotó al ponderar el trabajo existente en relación directa con la comunidad local y con el propósito compartido de sostener los legados ancestrales.

Respecto a colaborar con distintas demandas, ponderó el impulso de iniciativas como festivales anuales en beneficio del hogar de ancianos y el hospital zonal; la compra de libros y mercadería para escuelas de poblados aislados; el otorgamiento de becas a chicos de primaria y secundaria con mejores promedios, entre otros.

De las problemáticas locales, se refirió, en tanto, al complejo contexto que atraviesa Jujuy y en el que, sostuvo, creen que "la UBA en Tilcara es hoy un canal de resguardo para velar por los derechos humanos".

"El Estado de derecho está ausente en la provincia, entonces cómo no pensar a la universidad como un respaldo a todo este avasallamiento, a esta represión increíble que está sufriendo el pueblo, con un altísimo nivel de violencia e ilegalidad", reflexionó al respecto.

"El gobierno avanza impartiendo miedo y la universidad tiene una misión, por la reforma de 1918, de salir a la calle, de extender su brazo", acotó al rechazar las recientes declaraciones del gobernador Gerardo Morales con acusaciones y amenazas de expropiación contra el CUT, que generaron expresiones de repudio en todo el sistema universitario nacional.

Sobre los vínculos comunitarios que sostiene el CUT, otra de sus trabajadoras, Florencia Barbarich, bióloga jujeña contratada para tareas en el jardín botánico, ponderó, en diálogo con esta agencia, la existencia de acciones hacia revalorizar la importancia de las plantas dentro de la cultura andina.

También habló de un trabajo sostenido con escuelas locales e incluso en vinculación con el hospital del poblado, asociado a niños y adolescencias con capacidades diferentes.

Por otro lado, rescató la apertura permanente del museo con cursos, talleres y otras múltiples iniciativas socioculturales, y el trabajo junto a comunidades originarias en un observatorio socioambiental de Quebrada y Puna.

"La misma gente de Tilcara defiende la presencia de la UBA", comentó, en tanto, al rechazar también los dichos amenazantes del gobernador Morales y con una "ya vieja intención de expropiar el Pucará".

"Hay cientos de pucarás en la provincia y que están mal administrados por el Gobierno provincial", remarcó a la par de criticar que se hable de "recuperar el Pucará para los jujeños como si hubiera una diferencia entre jujeños, y cuando - dijo - todos estamos construyendo por el desarrollo local". (Télam)